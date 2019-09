Día de cambios

Sin tiempo para entrenar ni para recuperar a los lesionados tras el partido con el Numancia, el Racing está ya en Albacete con los 17 que le quedan sanos de la primera plantilla, más Lucas Díaz, el portero del equipo filial. En Santander despidieron a sus compañeros los lesionados Iván Crespo, Abraham, Toribio, Jon Ander y Kitoko, además de Figueras y Yoda, que según el entrenador racinguista no están lesionados, pero sí doloridos, tras el duelo con el Numancia. A las bajas hay que sumar los posibles cambios en el once motivados por el cansancio: "decidiré el once una vez veamos como ha recuperado cada futbolista", dijó el míster justo antes de subir al autobús camino de un lugar de La Mancha, Albacete en este caso. El partido se jugará el martes (19:00) en el Carlos Belmonte.

Tras el decepcionante partido del sábado, especialmente en la media hora final, en la que se perdió el balón, el control del juego y solo se pudo achicar agua tratando de salvar un punto, es más que probable que el técnico racinguista modifique el plan de juego de los últimos partidos para reforzar con un tercer centrocampista la línea medular. Mario Ortiz, Nkaka y Sergio Ruiz pueden iniciar juntos, como en Vallecas, solo que la expulsión del belga ante el Rayo desbarató los planes.

Para el ataque, la ausencia de Yoda, autor de cuatro goles, se antoja capital. Hasta ahora, el único camino hacia el área rival ha venido con acciones individuales en diagonal de fuera a dentro de Yoda desde la derecha y Lombardo desde la izquierda. No se puede descartar que el Racing apueste por mandar balones al espacio para que los corra el hiperactivo Nuha Marong.