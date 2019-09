La Cadena SER en Andalucía estrena un debate quincenal centrado hoy en el 10N

La Cadena SER Andalucía ha estrenado este lunes un debate político, que se repetirá cada 15 días, con portavoces de los principales partidos andaluces, moderado por el director de la Ventana Andalucía, Fernando Pérez Monguió.

En su estreno han participado José Fiscal (PSOE); Pablo Venzal (PP); Mónica Moreno (Cs); Angela Aguilera (Adelante Andalucía) y Alejandro Hernández (Vox), y han centrado sus intervenciones en la próxima cita electoral del 10 de noviembre.

Una hora para fijar sus mensajes, que son casi idénticos a los de sus líderes nacionales, si no fuera porque aquí ya gobiernan las tres derechas tras sacar al PSOE de San Telmo después de 37 años de gobiernos ininterrumpidos.

El PSOE pide una mayoría más amplia para que no haya un nuevo bloqueo y sobre todo, para que no gobiernen las derechas. El partido popular, pide a los españoles que elijan entre los cantos de sirena que promete la izquierda a un partido que representa la vuelta a la estabilidad. Ciudadanos promete que no peleará por sillones sino por una alternativa para echar a Sánchez de la Moncloa y Adelante Andalucía, advierte de que el PSOE podría finalmente gobernar con Ciudadanos. Vox se presenta como el partido de la coherencia porque siempre dice lo mismo, aunque no guste.

Mensaje central tras el que ha venido luego el reparto de culpas por la repetición electoral.