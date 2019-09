Derrota en casa del CD Tarancón frente al CD Torrijos

El entrenador de CD Tarancón Aluminios Jovi, Jorge Cañete, y el entrenador del Multimarcas CD Torrijos, Francisco Sánchez, valoran el partido de este domingo que finalizó con la derrota del equipo blanquiazul en la Tercera División.

Nueva derrota para los blanquiazules, con un un gol madrugador en el minuto 11 de partido, tras un error defensivo que cuando quisieron reaccionar no pudieron ante la férrea defensa toledana. “En la primera parte en general y la media hora en particular, no tuvimos la actitud que es habitual en la plantilla. Tardamos en meternos en el partido y el gol nos hizo mucho daño", señala Cañete.

Por otro lado, este sábado se celebraron las ||| Oinklimpiadas de la Empresa Incarlopsa con centenares de trabajadores que participaron en la veintena de actividades organizadas, en las que tomaron parte también directivos, familiares y niños.

Además, Jesús Gabaldón nos habla del debut en competición del equipo senior sub 23 de la EFB Jesús de la Ossa y del reconocimiento recibido por Luis Miguel García Marquina, medalla de bronce en el último campeonato del Mundo de Ciclismo Adaptado, en la Semana Europea del Deporte.

Escucha aquí toda la actualidad deportiva: