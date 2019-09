Repetición electoral. Propaganda ‘averiada’. Cambio y corto.

PS parte con ventaja, aunque nunca está la suerte echada del todo, por muy buenos augurios que te otorgue el CIS y mucha ventaja, el doble en intención de voto, que le saques al segundo, el PP. Las derechas se reconcentran en torno a una marca de garantías en lo pragmático, pese a los ímprobos esfuerzos de Cs y Vox por contener el impacto de sus respectivas sangrías, en tanto las izquierdas agujerean el espacio alternativo al PSOE con la irrupción de una suerte de bisagra engrasada a conciencia por el errejonismo con la intención de galvanizar mareas y comunes ajenos al ‘ordeno y mando’ del pablismo. ‘+ País’ sólo concurrirá en las provincias donde la progresía urbanita a la izquierda de los socialistas corre el riesgo de disolver sus discretos cocientes electorales en la nada, ahogada en el abstencionismo, como en las circunscripciones andaluzas de Sevilla, Málaga, Córdoba y Granada. Considerando que los anticapitalistas que controlan la Adelante Andalucía de Teresa Rodríguez, empeñados en desafiar a la dirección central morada al querer presentarse con esas siglas, no comulgan, de antemano, además, con el proyecto del ex número 2 de Podemos, lo normal es que la prioridad perseguida al irrumpir en el escenario - sumar en lugar de restar- sea, cuando menos, cuestionable.

Franco, okupa.

Los restos del dictador Franco saldrán pronto del Valle de los Caídos mientras Castillo resiste en el búnker de su concesión de los autobuses urbano, la tele municipal que ideó el PP de Jaén como aparato de propaganda tardofranquista en los gloriosos años de la burbuja inmobiliaria, y que luego resultó ser un lastre anual de 2,5 a 3 millones de euros para las depauperadas arcas consistoriales, también se resiste a claudicar, con el apoyo de los sindicatos y de la oposición, al que se sumó, incluso, en el pleno del pasado viernes, el socio de gobierno, Ciudadanos, dejando al PSOE de Julio Millán, minoría mayoritaria, más solo que la una en un intento infructuoso de poner coto al desmán de un medio público financieramente insostenible. Vivan las caenas. Yo apoyo, con esforzado empeño gremial y de clase, a la plantilla de 45 trabajadores, su futuro laboral, sus familias, pero se me revuelven las tripas cuando echo la vista atrás y rememoro aquellos métodos clientelares de seleccionar al personal y poner al frente de la plantilla a meros sargentos de cuartel, del cuartel general de San Clemente, jefes de prensa que pasaban del despacho de Segovia, Sánchez de Alcázar o Fernández de Moya a la dirección de Onda Jaén, radio o televisión, y tiro porque me toca. Alentaron cacerías de adversarios del PP, cobraron elevados sueldos y gratificaciones, muy por encima de la media del sector y de la profesión cuando la crisis dejaba en el paro o en la precariedad a decenas, centenares, de colegas. Así, minuto y resultado, se instala interesadamente hoy la conspiranoia, propalada por los radicales más peperos de la plantilla, de que Paco Reyes y Julio Millán ya dispondrían de alternativa privada a Onda Jaén. Otro altavoz pero, esta vez, privado. Mucho más barato. Dónde va a parar. Una trama descabellada urdida por la logia judeomasónica que abomina de la World Pádel Tour, protesta por la tribuna de la Carrera, no le levanta de la cama la música militar y no termina de arreglar los tejados de la Catedral. Bazofia roja. Respaldo a los compañeros, por supuesto, sin olvidar cuanto aconteció cuando se usó el juguete para atacar al adversario, al diferente. Franco, por cierto, tampoco ha salido todavía de determinadas gorras de plato que dicen hablar en nombre del Estado en la provincia. Este miércoles es la festividad de los Santos Ángeles Custodios, patronos del cuerpo de la Policía Nacional. En los preparativos de las celebraciones, que este año se focalizan en Andújar, el portavoz de la comisaría provincial se permitió la licencia de calificar, en un grupo de whassap de periodistas, de “mentira descarada” una confidencia de la sección ‘El Infiltrado’, publicada por el diario VIVA Jaén a propósito de la denigrante encomienda del reparto en mano de las invitaciones al acto del día 2 por parte del abnegado chófer del comisario-jefe provincial. Como viene siendo habitual, el funcionario Diego Moya se extralimita ante el silencio cómplice de sus superiores. Franco, ya digo, a la vista está, del Pardo a la Zarzuela, pasando por la cárcel de mujeres de Urdangarín, se resiste a salir de nuestras compungidas vidas democráticas. Franco, okupa. El franquismo sociológico habita los rincones de telarañas de las estructuras actuales del PP. Las listas electorales no las hacen los afiliados, ni siquiera los dirigentes provinciales. La política de hechos consumados se teje en Madrid o Sevilla, ya sea para confirmar la repetición de quienes encabezaron las candidaturas (Génova) o para nombrar a un nuevo director médico del distrito sanitario Jaén-Sur (San Telmo). Nunca el PP de Jaén fue tan invisibilizado en la toma de decisiones. Gloria a Dios en las alturas. Franco, okupa.