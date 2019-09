Cae el consumo: "El ciudadano barrunta que estamos en un momento delicado"

Un mapa fiscal justo y equilibrado para que las medidas que se adopten para luchar contra la despoblación surtan efecto. Es lo que piden, desde Cepyme Aragón, los pequeños y medianos empresarios que ven con cierta incredulidad la nueva cita electoral. A su juicio es repetir la misma función con los mismos actores. Por eso claman para poner fin a la incertidumbre.

Su presidente, Aurelio López de Hita, ha pasado por los micrófonos de La Rebotica, en Radio Zaragoza. "Que no haya presupuestos, el que no se ejecuten luego los presupuestos, el que no haya claridad acerca de cuál va a ser futuro inmediato... afecta fundamentalmente al consumo, a la incertidumbre; el ciudadano barrunta que estamos en un momento delicado, recuerda (porque ha sido muy reciente) la crisis anterior y, ante ese temor, lo primero que hace es retraer el consumo y, como consecuencia de ello, viene todo lo demás".

Una inseguridad que, dicen, ha de tener fin con un gobierno estable. "Aquí el problema es que no han sido capaces de pactar durante mucho tiempo y un pacto que condujese a la aplicación de unas políticas concretas". Por eso, "si los actores van a seguir siendo los mismos, empecinados y encastillados en sus propuestas y en sus actitudes, la solución es complicada", opina el presidente de Cepyme.

Entre las medidas a implantar está luchar contra la despoblación pero atendiendo a la sostenibilidad. Para eso, "tiene que haber un mapa fiscal suficientemente diáfano, eficaz y equilibrado y justo como para que cuando se demanda la construcción de un servicio, se pueda construir y se pueda sostener; lo contrario es pura demagogia".