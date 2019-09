"No es No" refuerza su presencia con dos puntos violeta más

En la semana en la que comienzan las Fiestas del Pilar, llega de nuevo la campaña No es No contra las agresiones sexistas.

Mensajes contundentes y refuerzo de los puntos de atención en las zonas con más asistencia de público. El consistorio anima a perseguir y denunciar estas actitudes y pone a disposición del público a voluntarios y personal especializado, que el año pasado atendió cinco denuncias y tres casos más que no llegaron a denunciar.

El mensaje No es No estará presente y visible a través de esta campaña, en los actos multitudinarios, pero también con los puntos seguros en Valdespartera, el Auditorio, el Príncipe Felipe, Espacio Zity o las food trucks entre otros, con dos nuevos puntos violeta que reforzarán la Plaza del Pilar y Valdespartera.

Además, sigue en vigor el protocolo que en determinados casos supondría parar de manera simbólica las fiestas durante 5 minutos a modo de denuncia.

"La alegría y la diversión están intimamente ligadas al respeto; no hay fiesta si no hay respeto y, en concreto, si no hay un respeto a las mujeres de Zaragoza y a las mujeres que vengan", ha remarcado el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón. "Las agresiones sexuales no son compatibles con las Fiestas del Pilar".

La iniciativa privada se suma con 40 establecimientos que se han comprometido contra las agresiones sexistas. Mientras, las oficinas de Turismo y la Casa de la Mujer distribuirán 15.000 cachirulos, 8.000 mochilas y 6.000 chapas.