Suspendido el juicio contra el excura de Ciudad Real acusado de abusos sexuales

Suspendido por una cuestión de forma el juicio contra el exsacerdote de Ciudad Real acusado de una veintena de delitos de abuso sexual contra nueve menores cuando estudiaban en el Seminario de Ciudad Real por los que se solicitan 40 años de prisión.

El abogado de la defensa ha alegado "indefensión" solicitando la nulidad de las actuaciones. El motivo ha sido que cuando se tomó la declaración a los menores no se entregó el documento audiovisual de las declaraciones a la defensa.

La sala, en aras de la garantía del derecho de defensa, ha decretado la nulidad parcial retrotrayendo las actuaciones al momento previo al momento de la presentación del escrito de defensa, según han explicado desde el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

Se trata de un defecto formal que no afecta al fondo de la causa. El abogado de la a Acusación Particular, Rodrigo García, que representa a tres de los menores, dice que aunque no le haya parecido bien, lo acata "porque el derecho de la legítima defensa tiene que prevalecer".

El juicio queda ahora pendiente de una nueva fecha de celebración.