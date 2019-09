No faltará agua, pero será cada vez menos agria

Se lo cuenta Cadena SER. En Puertollano, podemos estar tranquilos... pero solo a medias. El agua de la Fuente Agria no se acabará, pero irá siendo cada vez menos agria. Y no, no es algo que hayan causado las antiguas obras de la plaza de toros o que pueda revertirse.

La Fuente Agria, en la década de los 70 / Cadena SER

La explicación es de orden geológico. El agua que mana de la fuente seguirá haciéndolo, en la medida que es el agua de los cerros que sigue acumulándose en el freático, pero tendrá cada vez menos fuerza. O menos gas, como prefieran. El motivo es que el carbónico que contiene, y que es resultado de procesos de desgasificación de magmas profundos mezclados con el agua, es fruto de procesos tectónicos de hace miles de años cuya repetición hoy es imposible. Es por eso por lo que el agua es cada vez más suave, y no por los pinchazos en el manantial subterráneo derivados de las obras de construcción del Pasaje Tauro o más recientemente de unas cocheras en la calle Numancia. Así lo explicaba en Cadena SER Ángel García Cáceres, geólogo y profesor en el IES Juan de Távora de la localidad

En todo caso, lo que sí es posible es que los caños recuperen parte del caudal perdido en los últimos años, todos a excepción del que mira a la parada de taxis. Para ello el Ayuntamiento invertirá una partida del plan de obras extraordinario de la Diputación Provincial para trabajos de acondicionamiento integral de la fuente, tanto en templete, pintura y ornamentación, como en limpieza de los conductos internos. Estos trabajos comenzarán en las próximas semanas y en principio estarán terminados a finales de año