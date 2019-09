Primera derrota de la temporada para el CB Conejero

El Aloe Plus Lanzarote Conejeros afrontaba en la jornada del sábado el primer desplazamiento de la temporada, viajando a Madrid para medirse al Baloncesto Alcalá. Los madrileños en el estreno ante su público en la Liga EBA de Baloncesto, se mostraron superiores a los lanzaroteños y sobre todo en el segundo cuarto abrieron la brecha en el marcador. Un partido que el equipo entrenado por Iñaki Merino lo afrontaba después de una semana marcada por las lesiones.

Javi Herrero fue una de las bajas que tuvo el Aloe Plus Lanzarote Conejeros, jugador que viene arrastrando problemas en uno de los tobillos desde la pretemporada. No se notó su ausencia durante el primer cuarto, período en el que les costó a los dos equipos encontrar su mejor versión de juego. Con el empate a 12 se llegaba al final de los primeros diez minutos, lo que hacía presagiar que iba a ser un encuentro igualado.

La igualdad fue un espejismo y la misma se rompía durante el desarrollo del segundo cuarto. Las rotaciones en el banquillo no daban los resultados esperados y el Baloncesto Alcalá poco a poco se fue despegando en el marcador. El Aloe Plus Lanzarote Conejeros sólo anotó once puntos en este cuarto, por los 28 anotados por los madrileños, marchándose al descanso con una ventaja de 17 puntos (40-23).

La segunda parte fue un querer y no poder por parte del Aloe Plus Lanzarote Conejeros. El Baloncesto Alcalá administraba a la perfección la ventaja que había adquirido, no dejando que el cuadro de Iñaki Merino se acercara en el marcador. Mejoró el ataque de los visitantes, pero en defensa siguieron dando muchas facilidades para que el cuadro madrileño anotara con facilidad, logrando 42 puntos en esta segunda parte.

Con el marcador de 82 a 60 se llegaba a la conclusión del partido, sufriendo el Aloe Plus Lanzarote Conejeros la primera derrota de la temporada. El máximo anotador del equipo lanzaroteño fue Daniel Busto con 15 puntos, seguido de Ander Cuadra con 14 y Richard Nguema con 12.

El equipo conejero se coloca ahora en la novena posición y su próximo rival será el Tobarra Club de Baloncesto, equipo que se ha estrenado en la presente temporada con dos derrotas. Un partido que se jugará el sábado a las 19:00 horas en la Ciudad Deportiva Lanzarote.