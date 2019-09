Aguiar dice que la obra de Jason "tiene una calidad técnica indiscutible"

"No dudo de la calidad artística de la obra de Jason deCaires. En el entorno del MIAC-Castillo de San José tenemos que respetar la obra de César tal cual fue concebida, creemos que esa obra no aporta nada nuevo a ese entorno. Lo digo con respeto y admiración a la obra del autor", ha dicho el Consejero de Cultura. "No pongo en duda la obra, la obra esta ahí y tiene una calidad técnica indiscutible", explica. Para Alberto Aguiar, la decisión de retirar los caballos de Jason deCaires del entorno del MIAC es acertada, "se están valorando otro tipo de opciones y ubicaciones para la obra", explica. El Consejero también confirma que el Cabildo no tiene la intención de guardar la obra en una nave del Cabildo, como se publicó inicialmente, se están valorando otras ubicaciones y "hay que ver la opinión de Centros Turísticos y demás", explica. Antes de llegar a Lanzarote, las esculturas Jason deCaires Taylor estuvieron expuestas a orillas del río Támesis para denunciar las consecuencias del consumo excesivo de energía fósil. El Consejero también se ha referido a los proyectos de #Manrique100, destancando que la mayoría de ellos también tienen calidad técnica. Escucha la entrevista completa al Consejero de Cultura en Hoy por Hoy Lanzarote aquí: