'Entre gatos y mentiras'

La tecnología ha conseguido que podamos viajar en un universo paralelo. Una realidad que no es real pero que podemos vivir gracias a nuestras redes sociales. Sin ir más lejos, el otro día me metía en mi perfil de Facebook. Me encontré una foto de un amigo de cañas, otra que está de viaje por Asia, el típico video de un gatito gracioso... Vamos, lo de siempre. Aunque lo que más me sorprendió fue una publicación que habían compartido varios perfiles distintos. Decía así: "Un colegio de Los Alcázares, en Murcia, ha retirado la asignatura de religión católica, sustituyéndola por una clase islámica." El click se me fue solo. No era ni una noticia, sólo era una captura de un tweet, con la imagen de un documento que no sé muy bien qué mostraba.

En definitiva, un bulo más grande que los ojos del gatito del vídeo anterior. Lo que sería noticia casi internacional sólo estaba en Facebook, en ningún medio de comunicación. Aún así, varios amigos de esta red social se lo creyeron, lo compartieron y hasta lo comentaron. Sigo bajando por el muro del Facebook y encuentro otra información parecida. Era de 2016 pero vuelve a compartirse ahora. "Dos ladrones entran en la casa de un depredador sexual gay y son violados durante 5 días". Demasiado curiosa para ser verdad. Y otra más: "100.000 inmigrantes cobran pensiones no contributivas lo que supone mil millones de euros anuales". Como antes, sólo una captura en este caso con mucho racismo, poca verdad pero, eso sí, muchos comentarios y usuarios alcanzados.

Puede parecer sorprendente pero muchas personas han picado y se han creído estas noticias. Lo que me hace pensar en la cantidad de gente que habrá sido engañada alguna vez en todo el mundo. O la cantidad de veces que yo también he sido engañado. El mundo en el que toda la información está al alcance de nuestros dedos es el más desinformado posible y es más de lo que se piensan. Según una investigación que acaban de realizar en la Universidad de Oxford, 70 países llevaron a cabo campañas de manipulación de la opinión pública a través de las redes sociales, entre ellos España. Me pareció una información tan escandalosa que hasta dudé de que fuera cierta, pero en este caso sí que es verdad. En estos países al menos hay un partido político o agencia gubernamental utilizando las redes sociales para moldear las actitudes públicas nacionalmente.

Nos engañan y juegan con nosotros. Y por supuesto, gran parte de culpa la tenemos los medios de comunicación que nos afanamos por ser los primeros en dar un dato que a veces no es dato sino mentira. Aunque también tenemos responsabilidad como usuarios y consumidores de información. Tenemos que tener en cuenta cuál es la fuente de lo que leemos, no quedarnos sólo con el titular y desconfiar de todo aquello que nos parezca demasiado llamativo. Sólo así podremos reducir las posibilidades de ser engañado y que jueguen con nosotros como si fuéramos esos gatitos de los videos virales.