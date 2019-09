El Unicaja, sin Toupane a por un buen comienzo en la Eurocup

Un problema en el adductor de la pierna derecha privará a Axel Toupane de estar disponible para Casimiro. El que fue la última incorporación del Unicaja para esta temporada es baja para el partido próximo, el del debut en Eurocup frente al Buducnost en el Carpena (miércoles, 20:45 horas).

Un Unicaja que no ha comenzado con buen pie la temporada. Dos derrotas en Liga ACB ante Manresa y Gran Canaria que reflejan la falta de química en la cancha. Carlos Suárez, como veterano y peso importante en la plantilla, reconoce que esto es una realidad, aunque no lo toma como excusa. "Nosotros queremos ya ganar, pero necesitamos un poco de tiempo para conjuntarnos como equipo. Ya habrá tiempo para decir que si el equipo no está bien o mal en noviembre".

Habla de ansiedad como principal traba en el mal nivel del equipo en defensa y rebote. " A veces nos quitamos el rebote nosotros mismos. El equipo quiere, pero creo que le falta conjunción y eso a veces se traduce en ansiedad y un poco de frustración".

Adam Waczynski, otro de los jugadores con más recorrido del renovado grupo, analizó el estado de forma del equipo antes del comienzo de la Eurocup. "Hay mucha gente nueva que ha vuelto del Mundial y tienen que cambiar el chip. Hay que mejorar el rebote, la defensa no es mala. Hay buena actitud, jugamos con energía, pero a veces estamos perdidos y tenemos que trabajar en esto. Estamos en el buen camino y en el futuro vamos a jugar mejor".

Buducnost, un rival con gen Euroliga

El Buducnost Podgorica, club de Montenegro, es el primer escalón de una Eurocup con mucha imporatncia en esta temporada. Por ser la vía esencial de acceso a la Euroliga. Carlos Suárez radiografiaba así al rival: "Sé que hay agún jugador como Bamforth, que es un anotador compulsivo y está jugando allí. Es un equipo de Euroliga el año pasado. Va a ser complicado".

El polaco Waczynski dejó también palabras para el Buducnost. "Los equipos de Montenegro siempre son de sangre caliente, será un partido difícil. Jugamos en casa y hay que estar a tope", aseguraba.