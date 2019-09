Bautista: "No hemos perdido el Campeonato en Magny-Cours"

Álvaro Bautista (ARUBA.IT Racing - Ducati) empezó su primera temporada en WorldSBK imponiéndose en las once primeras carreras de manera consecutiva. Pero luego las cosas se torcieron para el piloto de Ducati, que se ha quedado sin opciones de atrapar a Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK) a falta de seis carreras, las tres de Argentina y las tres de Qatar, para que acabe la temporada.

Este fin de semana, en Francia, Bautista ha visto como cualquier esperanza matemática de seguir luchando por el título llegaba a su fin por culpa de la victoria de Rea en la Carrera 2 y de su desafortunada colisión con Toprak Razgatlioglu (Turkish Puccetti Racing).

El domingo no empezó mal para el español, que en la Carrera Tissot Superpole pudo progresar hasta la quinta posición, asegurándose salir desde la segunda fila de la parrilla en la Carrera 2. Tras un inicio prometedor, en el que Bautista escaló hasta la tercera plaza, Razgatlioglu perdió el control al intentar adelantar al piloto de Ducati en la segunda vuelta y ninguno de los dos pudo evitar la colisión.

El incidente eliminó a los dos pilotos y el triunfo de Rea resolvió el Campeonato. Bautista reflexionó sobre la acción que le dejó fuera de combate y aseguró que un error del ganador de la Carrera 1 y de la Carrera Tissot Superpole en la horquilla de Adelaida, momentos antes del choque, pudo haber sido el causante de su abandono.

"Toprak cometió un error en la primera vuelta, se fue largo y perdió el liderato", explicó el español. “Para mí, estaba un poco nervioso y quería volver a ganar, pero quiso recuperarse de su error demasiado rápido. Me pasó con una maniobra al límite y abrió el gas muy rápido, perdiendo la parte trasera. No pude hacer nada para salvar el impacto. Fue una acción desafortunada, pero son cosas que pueden pasar en las carreras".

Aunque Bautista se quedó sin opciones de seguir luchando por el título en Magny-Cours, el español no siente que el Round Pirelli de Francia fuese decisivo para la resolución del Campeonato. El de Ducati, decepcionado por no poder presionar a Rea hasta el final tras su fulgurante inicio de Campeonato, acepta que ha ganado el mejor.

"No sólo perdimos el Campeonato en Magny-Cours. ¡Un título se gana o se pierde durante toda la temporada!", aseguró. "Me habría gustado ponerle las cosas más difíciles a Rea y hacerle esperar hasta Argentina o Qatar, pero así son las carreras. Al principio de la temporada algunos pequeños detalles estuvieron a nuestro favor, pero a media temporada ya no. Quiero felicitar a Jonathan porque siempre obtiene lo máximo que puede en todo tipo de condiciones y se merece este Campeonato”.

Quedan dos Rounds para que acabe el Campeonato y Álvaro, que tiene garantizado el subcampeonato, se muestra ansioso por acabar la temporada de manera positiva antes de pasar a HRC la próxima temporada. Pero antes de pensar en 2020, su próximo objetivo es hacerlo bien en Argentina.

“El Circuito de San Juan Villicum es una pista nueva para mí. Afortunadamente, los otros pilotos no tienen mucha más experiencia que yo, ya que sólo han corrido aquí en una ocasión. No creo que vaya a tener una gran desventaja y si podemos luchar por la victoria, seguro que lo intentaremos. Espero, eso sí, que la suerte nos acompañe en los dos Rounds que quedan esta temporada”, concluyó.