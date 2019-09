Euskadi Murias ha hecho oficial que no saldrá el año próximo en la categoría Continental Pro. El conjunto vasco no puede hacer frente al presupuesto y no se inscribirá en la UCI. Hoy terminaba el plazo para hacerlo pero no se efectuará. Este el comunicado que acaba de emitir el grupo deportivo. En principio, no habrá declaraciones y se remitirán a este texto exclusivamente.

"Hace 5 años el equipo Euskadi – Murias surgió con el objetivo de colaborar en el resurgimiento del ciclismo vasco, durante los 3 primeros años en categoría continental y los dos últimos en categoría continental profesional. Desde un primer momento este proyecto pretendió desarrollar un ciclismo de cantera con un modelo de excelencia deportiva y organizativa. Nuestro anhelo siempre fue dar oportunidad a los chicos y chicas vascos de participar en las cotas más altas posibles del ciclismo mundial.

El éxito obtenido nos ha obligado permanentemente a crecer y ante la imposibilidad de seguir creciendo con nuestros propios medios, nos vemos abocados a hacernos a un lado en este momento.

Hoy podemos confirmar oficialmente que el equipo Euskadi – Murias no continuará la próxima temporada. El resumen de estos años es de enorme satisfacción. Los resultados deportivos obtenidos y el espíritu creado dentro del equipo, tanto por los diferentes deportistas que han estado con nosotros durante estos años, como por el staff técnico han hecho que el resultado haya sido de matrícula de honor.

Queremos agradecer sobremanera la ilusión con la que los aficionados al ciclismo vascos y mundiales nos han recibido en cada una de las carreras en las que hemos participado. Creemos que hemos conseguido llevar el nombre de Euskadi por todas las carreteras del mundo y estamos convencidos que ello habrá sido en beneficio de todos los vascos y vascas".