La segona edició d'INNOVAPIME arriba a Barcelona

El proper 5 de novembre, SER Catalunya reuneix al CaixaForum una dotzena de visionaris de la innovació. Persones que veuen el futur del món empresarial i que són coneixedores de les tècniques i recursos necessaris per adaptar-se al nou entorn econòmic, tecnològic i social, i per millorar i fer créixer una empresa.

La consultora d’innovació disruptiva Clara Bartra exposarà pràctiques a l'abast de les pimes per ajudar-les a detectar oportunitats i accelerar els seus processos d'innovació. Joan Riera, Cofundador i Primer Director General d’ESADE CREAPOLIS i actual President d'Active Development parlarà de com fer front a una realitat de tecnologies disruptives amb caràcter exponencial, a través de la intraemprenedoria. I Jordi Gili, Director de Producte a Execus, Suïssa i 1r partner de LinkedIn Sales Solutions a Europa, revisarà com es pot adaptar un equip de vendes als nous reptes de relació amb el client amb una estratègia corporativa de vendes socials.

D’altra banda, Mercè Brey, CEO de la Consultora BLUE; Natàlia Arango, CMO/Business Development Manager a Wisar; i Carlos Moreno, cofundador de Super Marketing, CEO de Ilusón Creativa i creador del programa Neuroemprendedor, juntament amb Raimon Samsó, autor de desenvolupament personal, ajudaran els assistents a estar al dia de les últimes tendències en lideratge i gestió d’equips, nous models de treball, i neuromàrqueting, respectivament.

A la tarda s’oferiran tallers pràctics de la mà de reconeguts professionals de la innovació, com la Directora de DP & ASSOCIATES, conferenciant i Master Trainer de lideratge, innovació i creativitat estratègica Donna Pace, que ensenyarà a utilitzar el sistema FourSight per aprofitar les pròpies fortaleses i les dels altres, construir equips més innovadors, anticipar obstacles i obtenir millors resultats.

També es podrà assistir a l’“Speed Innovation Lab”, dirigit pel consultor d'innovació i estratègia Roc Fages; o aprendre les estratègies més punteres per fer neuromàrqueting i una pàgina web guanyadora amb Carlos Moreno. L’oferta de tarda també inclou també un taller pràctic per aprendre a elaborar un pla de comunicació eficient amb Manual Thinking, amb el dissenyador de producte i creador del Manual Thinking, Luki Huber, i amb el Director del Postgrau en Màrqueting Digital per l'Euncet Business School & CMO a Mr. Who Agency, Oscar Cumí.

A banda de tota l’oferta formativa, INNOVAPIME és també una oportunitat per fer contactes, i per això ofereix un taller de networking, dissenyat per conèixer i compartir experiències amb altres empresaris, potencials clients, proveïdors o col·laboradors. L’speednetworking, coorganitzat amb PIMEC, tindrà lloc a primera hora del matí, i per assistir-hi caldrà registre previ.

Entrades a INNOVAPIME ben aviat disponibles.

Un esdeveniment amb el patrocini de Murprotec i Wolters Kluwer.