Lopito: "Vamos a dar la cara en Cartagena"

Lopito, portero del Algeciras CF, señalaba la rabia existente aún en el vestuario del conjunto algecirista que le sigue dando vueltas a la manera de tirar dos puntos el pasado sábado ante el Cádiz B. "Pudimos llevarnos la victoria que nos la merecimos pero ya tenemos la mente puesta en Cartagena porque será un partido difícil pero sabemos que daremos la cara", afirmaba el jienense que fue otro de los que se molestó bastante por la forma de encajar el gol.

"A toro pasado es muy fácil ver las cosas, allí se dio la así y no podemos dar marcha atrás", lamentaba a pesar del buen arranque liguero del equipo con 9 puntos de 18. "Si te pones a mirar hemos merecido más puntos de los que llevamos, tenemos los que tenemos pero he estado varios años en Segunda B y ningún año he visto a un equipo generar como generamos nosotros", declaraba un Lopito que confía en prolongar la buena racha del equipo sumando los mayores puntos que se puedan en este inicio de campeonato. "Las segundas vueltas son muy complicadas y hay que tener en cuenta el sacar los máximos puntos posibles ahora".

El calendario inmediato del Algeciras pone al equipo con Cartagena, Córdoba y San Fernando en el horizonte, unas citas que infunden respeto pero en las que el guardavallas entiende que "son de Segunda B como nosotros y si estamos aquí todos es por algo". "Son equipos que sabes que estarán arriba pero tenemos que ir a competir y podemos plantarles cara a cualquiera", añadía el ex- del Linares Deportivo que también tenía tiempo para hablar del plano personal acerca de alguna posible duda generada sobre sí mismo en el Nuevo Mirador.

"Entiendo las dudas de los primeros partidos, la gente viene de ver a Romero que es uno de los mejores porteros y está acostumbrada a eso pero siempre he trabajado tranquilo sin problemas y sabía cómo venía y que con mi trabajo iba a conseguir que la gente estuviera apoyándome". "Me hacía falta esa continuidad de jugar partidos que a cualquier portero le viene bien y además llegué tarde a la pretemporada y cada vez me encuentro más cómodo en el equipo", cerró.