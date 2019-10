Pacto de gobierno en Aranda: vuelta a la casilla de salida

“Nosotros estamos en la misma situación que estábamos en un principio. En el caso de que por parte de la alcaldesa se plantee alguna modificación se valorará en ese momento. Hasta entonces es política ficción” Así ha respondido el portavoz de Ciudadanos en el ayuntamiento de Aranda y socio del PP en el gobierno a la posibilidad de que Vox asuma la gestión de alguna concejalía a partir de ahora. Una posibilidad que ha retomado la alcaldesa Raquel González públicamente al cumplirse los cien días la constitución del ayuntamiento y que no llegó a producirse al comienzo del mandato por el veto del partido naranja. Su portavoz en el ayuntamiento asegura que la primera edil no ha consultado ni informado de esta propuesta a sus socios gobierno por lo que Francisco Javier Martín Hontoria, la califica de “política ficción” y dice que su partido no se pronunciará sobre ella hasta que no se produzca este escenario. “Nos lo plantearíamos en su momento, porque no hay nada inamovible en esta vida (en referencia a su permanencia en el equipo de gobierno). Igual que si la alcaldesa presentara su dimisión. Es política ficción”

Martín Hontoria ha asegurado que su partido se siente igual de cómodo compartiendo Junta de Gobierno con Vox que sentándose en el mismo pleno con el resto de las fuerzas políticas elegidas en las urnas. “Con Vox en la Junta de gobierno nos sentimos igual de cómodos que en el pleno con IU, Podemos y el PSOE en el pleno: son integrantes de esta corporación. Las ideas, evidentemente, no son las mismas pero han sido elegidos por los ciudadanos de Aranda de Duero y hay que tener en cuenta lo que puedan opinar.”

Por lo que se refiere a los casi cuatro meses de mandato municipal que están a punto de cumplirse Martín Hontoria considera que han servido para las bases de un mandato en el que Aranda tenga un crecimiento importante. Confía para ello en el esfuerzo de los 21 concejales y está esperanzado en mantener el pacto de gobierno hasta las próximas elecciones municipales.

En cuanto a las prioridades que Ciudadanos se plantea para el comienzo de este curso político destacan tres líneas fundamentales: vigilar el precario estado y evolución de la asistencia sanitaria a la población, prestar especial atención a los barrios y hacer más eficiente la administración municipal.