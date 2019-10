Los letrados obligan a Berta Piñán a intervenir en Castellano

Los letrados de la Cámara impiden a la consejera de Cultura, Berta Piñán, realizar en asturiano su primera intervención en la Junta general del Principado. Tuvieron que emitir dictamen a raíz de las protestas de Partido Popular (PP) y Vox. La consejera dijo sentirse "humillada" como ciudadana y tomó este hecho como una prueba de la necesidad de que el asturiano goce de una cobertura legal para que no se impida a nadie su uso en ninguna circunstancia.

Berta Piñán comparecía para explicar los planes de su Consejería para esta legislatura. Inició su intervención en asturiano pero a los pocos segundos fue interrumpida por la diputada del Partido Popular, Gloria García, a la que siguió la protesta del diputado de Vox, Ignacio Blanco. En los primeros instantes del discurso de la Consejera, la diputada del PP pidió "amparo a la Mesa, pido que se suspenda la sesión y se me facilite traducción simultánea" a fin de poder entender con detalle la intervención de la consejera. Inmediatamente, terció el diputado de Vox que manifestó que "si se autoriza la intervención de la consejera en un idioma que no es oficial, yo pido que se me autorice al uso de otro idioma que no es oficial, que es el Inglés, y que seguramente más personas entienden aquí en esta Cámara, que la llingua".

Ante esta situación, la Presidencia de la Comisión decidió consultar a la letrada. Tras un breve receso, la letrada dictaminó que la consejera no podía intervenir en asturiano, ya que el reglamento solo contempla el derecho a hacerlo para los diputados, condición que Berta Piñán no reúne. La consejera reinició su intervención en castellano, aunque mostró su extrañeza al no poder utilizar una lengua en la que sí se pueden expresar los diputados, que llegaron a leer poemas suyos en asturiano con motivo del Día de les Lletres. Piñán dijo que "solo el hecho el hecho de que ustedes creen este problema donde no lo había ni tendría que haberlo, es prueba clara de que la lengua asturiana debe tener un reconocimiento legal que evite en el futuro que nadie tenga que pasar por una situación similar, situación que como ciudadana me resulta humillante".

Esta situación marcó buena parte del resto de una comparecencia, que giró en torno a la posición del Gobierno sobre el asturiano. En cuanto a los planes futuros de la Consejería, Berta Piñán anunció que trabajará para lograr la especialidad docente de asturiano. En otras áreas de su competencia, se comprometió a terminar durante esta legislatura la ampliación del Museo de Bellas Artes y reforzar la coordinación con otros equipamientos culturales, como Laboral Ciudad de la Cultura o el Niemeyer.

Prevé incluir la colaboración de agentes privados y patrocinios externos para actuaciones en distintas áreas, reactivar el Libro Blanco del Camino de Santiago ante el próximo Año Jacobeo en 2021 e incrementar las ayudas a la digitalización a las pequeñas empresas turísticas. También prepara un plan para proteger los hórreos y paneras.