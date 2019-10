Las rotaciones vuelven ante el Huesca

Tres partidos en siete días son muchos para una plantilla que no está acostumbrada a ello. Cervera lo sabe y hace poco reconocía que llegaba con los efectivos "justos" para esta ristra de encuentros que el Cádiz tiene cada tres días. Almería, Huesca y Zaragoza. Tres equipos de la zona alta de forma consecutiva y con el menor número de días de descanso. Pocos días de entrenamientos, ninguno de descanso y mucha exigencia en muy poco tiempo.

Por eso Cervera se verá obligado a realizar cambios en los partidos ante el Huesca y el Zaragoza. En el encuentro ante el Alcorcón regresaron Pacha Espino y Choco Lozano, que se habían perdido el partido ante el Dépor. Ahora habrá más cambios, pero el míster reconoce que "duda en el número que se harán. Hay jugador que son importantes" reconocía el míster, a la vez que también tiene que "aprovechar el momento" por el que pasan algunos jugadores. Eso le ocurre a futbolistas como Álex Fernández, el Pacha Espino o Iza Carcelén, que son de los que más minutos suman, pero que atraviesan por un buen momento de forma.

En la banda izquierda todo apunta que Perea descanse este miércoles y el entrenador duda entre dar entrada a Iván Alejo o hacer debutar a Quezada con un doble lateral, teniendo el ex del Madrid menos opciones de titular que el jugador procedente del Getafe, que está más rodado.

Marcos Mauro no jugará por sanción y Fali regresará al once inicial. Otra duda es saber si descansará alguno de los dos jugadores el doble pivote y Bodiger regresará al once. Salvi apunta a que seguirá en el costado, es titularísimo, como Iza, Álex y el Pacha, pero también necesita descanso. Su buen momento y el pequeño bajón de Perea hacen que se mantenga con más opciones de continuar para este partido.

Otra opción sería la de dar descanso a Álex y jugar con dos puntas: Choco junto con Nano o Caye Quintana. El siguiente quebradero de cabeza llegará en cinco días, ante el Zaragoza.