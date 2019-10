El delegado municipal de Cultura y Educación, Ángel Martínez, ha presentado esta mañana, junto a miembros de Asprofácil una nueva acción que permitirá que la información sobre las actividades de ambas delegaciones, puedan ser entendibles por todos los ciudadanos.

El concejal ha explicado que, en colaboración con este colectivo, las agendas, tanto cultural como educativa, se van a adaptar a los parámetros de la Lectura Fácil. Desde Asprofácil, se ha facilitado a la concejalía un manual con las pautas a seguir para llevar a cabo esa adaptación en todos los documentos. Además, este colectivo validará las publicaciones que se realicen con esta herramienta. "En muchas ocasiones, las personas con algún tipo de diversidad funcional, no asisten a los actos que se organizan porque la información no se les hace llegar de una manera accesible. Por ello, queremos poner remedio a esta situación y que estas delegaciones sean inclusivas", ha dicho Martínez.

Edu Blanco, representante de Asprofácil ha explicado que este colectivo es un grupo que trabaja “para que el mundo sea más fácil”, formado por personas con discapacidad intelectual, “aunque estamos planeando la forma de hacer este grupo más diverso”. Sobre el proyecto para hacer más accesible la agenda cultural, ha manifestado que “cuando no entiendes la agenda no puedes decidir en qué actividades participar. Un ejemplo es que, si vemos que el “Día 1, martes” hay una obra de teatro, no sabemos en qué mes es la obra de teatro. Según las pautas de la lectura fácil, hay que escribir la fecha completa, es decir, el Martes 1 de Octubre de 2019”. Por su parte, Mª José Pulido, terapeuta ocupacional de Asprodisis y responsable del grupo Asprofácil, ha informado que la accesibilidad cognitiva es la característica que tienen las cosas, los espacios o los textos que hace que los todas las personas los entiendan, “hace que todo sea más fácil de entender. Nos ayuda a entender el mundo que nos rodea”.

Ha añadido que esta iniciativa es el inicio de una colaboración y va a consistir en explicarle las pautas para elaborar documentos en Lectura Fácil para que puedan aplicar tantas como sea posible a la agenda cultural. Posteriormente la Agenda Cultural pasará a ser validada por ‘Asprofácil’.