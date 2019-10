El equipo de Gobierno no tiene previsto ubicar la nueva estación de autobuses en otra zona que no sea junto a la biblioteca comarcal ‘Adolfo Suárez’ a pesar de las voces discordantes con la iniciativa que ya se han alzado en algunos sectores.

Según anunció la semana pasada el Partido Socialista, hay numerosos estudiantes que han mostrado sus quejas con la situación que tendrá la nueva infraestructura ya que aumentará el nivel de ruido en la zona.

En el ámbito político, tanto el PSOE, Izquierda Unida y Contigo Ronda se han mostrado en desacuerdo con instalar la que será la nueva estación en este punto asegurando que se provocará un “efecto embudo”, así como la excesiva aglomeración de servicios en este punto de la ciudad.

A su paso por nuestro programa, la alcaldesa Mari Paz Fernández, ha descartado pensar en otra ubicación para el futuro apeadero de autobuses. Lo ha hecho apoyándose en que ganaron las elecciones municipales por lo que, dice, no puede faltar al respeto a su electorado. "Los ciudadanos han votado claramente ese proyecto, ese y todos los que conformaban el programa del Partido Popular y no los de ellos", ha dicho la regidora.

Respondiendo a nuestras preguntas, la regidora ha dejado claro que aunque la ciudadanía no vea con buenos ojos alguna iniciativa que impulse el gobierno municipal, no será modificado. "Tendría que ser un proyecto que no se haya presentado en la campaña electoral, yo tengo que ser fiel a los votantes del PP y cambiar algún proyecto sería una ofensa para ellos", ha argumentado.



Fernández ha manifestado que antes de que finalice la legislatura, la nueva estación de autobuses y el soterramiento de la vía del tren en este punto, serán una realidad.