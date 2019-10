Llega el peregrino 300.000, la historia de la transformación del camino

"50 años es toda una vida". José Antonio recuerda con nostalgia la primera vez que hizo el Camino Francés. Entonces tenía 15 años y ahora, 65. Ha pasado medio siglo para él y para el camino, que se ha transformado por completo. Es el peregrino número 300.000 y se ha adelantado 15 días respecto al año pasado.

José Antonio ha llegado a Compostela sorprendido por el recibimiento mediático y la cantidad de gente que llena ahora el camino y su carácter internacional. "No tiene nada que ver", ha dicho. "No había albergues, no había señales, no había nada...no había casi ni peregrinos". Este vallisoletano ha realizado la misma ruta, el Camino Francés desde León, pero en esta ocasión ha caminado solo, con su mujer de coche escoba. Hace 50 años recorrió esos kilómetros acompañado por amigos. Su idea era "recordar aquellos tiempos jóvenes en los que cuatro chavales nos liamos a hacer el camino".

Los 15 días de caminata se han hecho en esta ocasión mucho más llevaderos y cómodos, gracias a la mejora de las infraestructuras. Su primera experiencia fue más dura: llegaron a dormir en "corrales, garajes, sacristías y hasta en una prisión". Ahora el esfuerzo siempre tiene una recompensa: cama, ducha y comida. Lo que no han cambiado son las ampollas en los pies y la sensación de compañerismo entre peregrinos. Por esto y por la oportunidad única para ordenar los pensamientos es por lo que José Antonio no descarta una tercera aventura.

Un camino de récords

La llegada del peregrino 300.000 se ha adelantado este año 15 días respecto a 2018. Una evidencia de que el número de caminantes no deja de crecer. Según las previsiones de la Xunta, si la tendencia alcista se mantiene, el 2019 cerrará con 350.000 compostelas entregadas. El camino caminantes a lo largo de todo el año, procedentes de más países y a través de distintas rutas. Los efectos se notan tanto en Santiago como en el resto de Galicia. Si la tendencia se mantiene también en el tercer trimestre, . Román Rodríguez, conselleiro de Cultura y Turismo.