Marian Adán repetirá como número 1 de Ciudadanos al Congreso

Marian Adán repetirá en Jaén como número uno de Ciudadanos en las listas al Congreso de los Diputados. La noticia la ha comunicado a los medios la propia candidata, en "un día especialmente alegre" para ella porque la dirección nacional ha vuelto a confiar en su persona. Ella, también está confiada en revalidar su acta en el Congreso de los Diputados.

"Para mi es un orgullo, por la especial vinculación profesional que tengo con el mundo olivarero y por la defensa que estamos encabezando, que queremos seguir llevándola al Congreso de los Diputados. No tengo ninguna duda que Ciudadanos tendrá voz naranja en el Congreso y hará una labor específica por la provincia", ha explicado Adán.

Según defiende la número uno de Ciudadanos en Jaén, la de Albert Rivera es la única formación política que ha optado por tener a un portavoz de Jaén en la Comisión de Agricultura, "algo que le va a venir muy bien a la provincia" y por lo que se merece seguir siendo diputada después del próximo 10 de noviembre.

Sobre listas, que se conocerán al completo en los próximos días, ha señalado que los estatutos de Ciudadanos prevén que no se celebren primarias y que se hagan las modificaciones oportunas a la lista anterior a la vez que ha reconocido la no inclusión en las mismas de Fernando Casado, que tal y como avanzó esta emisora no va a ser el número 1 al Senado.

Además de los temas orgánicos, Ciudadanos ha avanzado también este martes que se unirán a la manifestación convocada por las organizaciones agrarias frente al Ministerio de Agricultura, en Madrid, el próximo día 10 de octubre para protestar por los bajos precios del aceite de oliva.