Wendo, la disciplina de autodefensa feminista que ayuda a las mujeres a perder el miedo

Gemma Domínguez da instrucciones a 9 mujeres, alumnas del taller de defensa feminista que imparte en el Casal de les Dones del Ajuntament de Palma. La disciplina se llama Wendo y consiste en aprender técnicas de defensa personal y también de empoderamiento ante situaciones machistas de cualquier índole. Ayer era la última sesión del taller y en Hoy Por Hoy Mallorca hemos aprovechado para conocer de cerca en qué consiste el Wendo y saber qué han aprendido para reaccionar ante situaciones machistas y posibles agresiones sexuales.

Elisabeth, Elena, Rocío, Lidia y Susanne son cinco de estas alumnas. Nos reciben por la tarde en el Casal de les Dones. Han finalizado la última sesión del taller, en la que han trabajado algunas técnicas para zafarse de una agresión sexual. Tienen entre 30 y 50 años. Algunas tienen clara su postura feminista, otras han aprendido qué significa a lo largo del taller. Y tienen un nexo en común: todas han sufrido situaciones de miedo en la calle. El boca a boca ha sido la principal promoción para estos cursos que se desarrollan desde 2006 y que llenan todas las plazas. Cuentan que la experiencia ha sido muy interesante y les ha enseñado cómo salir de una posible agresión. Susanne opina que la situación actual demuestra que "no se ha avanzado mucho en igualdad en 30 años". Gemma, la instructora del taller, no opina lo mismo y añade que ahora las mujeres son "más conscientes de las situaciones machistas y saben decir 'no'". Todas sin excepción dicen haber sentido miedo caminando solas por la calle. Elisabeht, por ejemplo, utiliza la bicicleta para desplazarse por Palma: "Así me siento más segura", explica, "porque no me pueden coger".

Elena añade que la formación en igualdad será completa cuando este taller también se oferte a los hombres. Se une a la conversación Rocío, que llevaba tiempo buscando una formación de este tipo. Le gusta viajar sola y no quiere sentir miedo. Para Lidia está claro: ellos deberían ser más conscientes del miedo que tienen muchas mujeres.