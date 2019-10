El cine Rex revive

El alcalde de Murcia, José Ballesta, ha presentado hoy los ciclos de cine que se van a hacer en la histórica sala con el apoyo del Ayuntamiento que Murcia.

Se desarrollarán, de momento, de octubre 2019 a junio de 2020 y cuentan con jóvenes creadores murcianos que tendrán la ocasión de mostrar sus obras al público.

“La producción cultural ‘Marca Murcia’ centra la programación de estos ciclos de cine abiertos y gratuitos, con los que desde el Ayuntamiento apoyamos al histórico cine Rex”, manifestó José Ballesta, quien destacó que “Murcia es un municipio de oportunidades para el talento joven. Estamos viviendo una efervescencia cultural sin precedentes y el sector audiovisual murciano es un claro exponente de ello”.

La programación se ha establecido como una colaboración del Ayuntamiento de Murcia con el cine Rex en el periodo comprendido de octubre de 2019 a junio de 2020.

Se establecerán tres temporadas: de octubre a diciembre, de enero a marzo, de abril a junio. Las proyecciones y exhibiciones que se van a realizar están directamente relacionadas con la realidad cultural del municipio de Murcia. Comenzarán el próximo 14 de octubre y tendrán lugar los lunes.

“Incorporamos el histórico cine Rex al circuito de nuevos espacios culturales patrimonio de todos los murcianos, que se abre por primera vez a la participación activa de los jóvenes cineastas de nuestra tierra”, manifestó el alcalde, quien añadió que “en el anterior mandato pusimos en marcha dos nuevos espacios para la cultura en Murcia: el LAB del Carmen y la Sala Caballerizas, y en estos momentos estamos centrados en la Cárcel Vieja, cuyas obras ya se han adjudicado, y en el Cuartel de Artillería, que abrirá sus puertas de manera inminente”.

En concreto, la aportación municipal en estos ciclos de cine abiertos y gratuitos para todos los murcianos se cuantifica en 23.000 euros.

PERIODO OCTUBRE – DICIEMBRE

Complementará las actividades relacionadas con el programa CreaMurciade la Concejalía de Juventud.

1. Ciclo cortometrajes de jóvenes realizadores murcianos.

Proyecciones de cortometrajes de realizadores jóvenes murcianos premiados en el histórico del CreaMurcia.

Programa 1 (2002-2005)

2002. IMAGEN LATENTE de Aarón Meseguer Gómez.

2003. CÁMARAS de Juan Carlos Martínez Rodríguez

2004, CAMINANDO SOLO deManuel Abrisqueta Martínez

2005. LA BODA de Gonzalo Ballerter Rosique

Programa 2 (2006-2009)

2006. Y Cuaaando? De Rubén Bautista Vicente

2007. JUAN NATURAL de Joaquín Regadera

2008. CONSULTA 16 de José Manuel Carrasco Fuentes

2009 . EL VIENTO (corto) de Vicente Domínguez Cerdán

Programa 3 (2010-2013)

2010. EL PATOde José J. Lacárcel y Juan Fco. Cárceles

2011. FORASTEROS de Juan Alberto Poveda Paredes

2012. GREEN LOVE de Pedro Javier Poveda Paredes

2013. DENTRO DEL TÚNEL de Sergio López Román

Programa 4 (2014-2018)

2014. EL DESIERTO EMBOTELLADO del colectivo “La Gota” (Lucía Ros González y Ángel Hernández Hernández)

2015. UP TO YOU de Nuria Gil Herrero

2016. KALKERI SANGEET VIDYALAYA de Carmen Férez Guillén

2017. RUMIACIONES de Álvaro López Albaladejo

2018. INTENSO. CONFESIÓN DE AMOR TEATRALIZADA de José Antonio García Valer

2. Ciclo largometrajes de jóvenes realizadores murcianos

Largometrajes de los realizadores jóvenes murcianos premiados en el histórico del CreaMurcia y que actualmente siguen produciendo trabajos cinematográficos, que todavía no tienen recorrido en el circuito comercial.

3. Cine Murcia Art-media

Un ciclo que se hace eco del impacto creciente de las tecnologías digitales. Incluirá trabajos monográficos de autores jóvenes que experimentan con otras producciones audiovisuales como las animaciones, el arte digital, el vídeo-arte o la vídeo-creación.

4. Cine Club Idiomas

Proyecciones cinematográficas en V.O. (inglés y francés) para los alumnos participantes en el club de idiomas del Ayuntamiento. Sesión matinal con los siguientes títulos:

La princesa prometida (inglés)

El Principito (francés)

Sombras Tenebrosas (Dark Shadows) (inglés)

La familia Bélier (francés)

Ratatouille (inglés)

El discurso del Rey (inglés)

Billy Elliot (inglés)

La Novia Cadáver (inglés)

Starwars (inglés)

PERIODO ENERO-MARZO

Complementará las actividades relacionadas con el programa del Festival Internacional de Cine de Murcia (IBAFF). Se realizarán un total de 12 proyecciones repartidas en cuatro programas, con 3 sesiones por programa.

1. Selección IBAFF

Ciclo de cine que servirá para hacer una preselección de las películas que participarán en la próxima edición del Festival Internacional de Cine de Murcia. Cine contemporáneo nacional e internacional en versión original subtitulada.

PERIODO ABRIL-JUNIO

Complementará las actividades relacionadas con el programa del Festival de las Murcia Tres Culturas. Se realizarán un total de 12 proyecciones repartidas en cuatro programas, con 3 sesiones por programa.

1. Cine y Tres Culturas

Ciclo de cine que servirá para promocionar los valores de la tolerancia y el respeto. Promoverá un punto de encuentro entre los pueblos para fomentar la solidaridad y la tolerancia entre las diferentes culturas, recordando a las tres religiones (cristiana, judía y musulmana).

Por otra parte, el Ayuntamiento ofertará a los institutos la posibilidad de realizar talleres de cine o audiovisuales en sus respectivos centro educativos, que concluirán con la realización de una exhibición o muestra a final de curso en varias sesiones.