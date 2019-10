La sentencia sobre el euskera en la Administración, a debate en la SER

El TSJN ha anulado algunos de los puntos claves del decreto de uso del euskera en la administración foral aprobado por el ejecutivo presidido por Uxue Barkos la pasada legislatura. El tribunal considera que valorar el euskera de manera generalizada es discriminatorio.

EH Bildu y Podemos aseguran que la sentencia es un retroceso, mientras Navarra Suma cree que los tribunales les dan la razón, puesto que ya se opusieron a este decreto, Jorge Esparza apunta que "se demuestra que cuando decíamos que el decreto rompía la igualdad de oportunidades teníamos razón, se demuestra que cuando decíamos que era fruto de una política sectárea y excluyente teníamos razón, se demuestra que cuando decíamos que pisoteaba los derechos de los ciudadanos teníamos razón".

Uxue Barkos, desde Geroa Bai cree que no es un varapalo al Gobierno que presidió la legislatura pasada. "Yo ya comprendo que el argumento de Navarra Suma va a ser siempre intentar horadar el encuentro en torno al acuerdo programático y al apoyo al gobierno de María Chivite. Pero se equivoca si sigue utilizando y sigue, yo diría maltratando, el euskera como ariete para esta cuestión. No, no tenía razón UPN".

Reconoce, eso sí, que no existe mayoría parlamentaria para modificar la Ley del Euskera y modificar la zonificación. Y no existe mayoría, además de por Navarra Suma, porque sus socios de Gobierno la apoyan. Inma Jurío desde el PSN señala que "es una ley en la que nos sentimos absolutamente cómodos porque creemos que respeta la realidad que hoy existe en cuanto al uso de la lengua y al conocimiento de la lengua del euskera, de una lengua propia de Navarra, que todos queremos, también los socialistas":

Ante esta sentencia, Barkos cree que "deberá haberse" recurso de casación.