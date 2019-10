Las redes se vuelcan para dar con la mochila que guarda "toda una vida": ¿La has visto?

Hace apenas unas horas, concretamente a las 19.25 horas del pasado lunes, el psicólogo Esteban Sarrias perdía la mochila en la que llevaba prácticamente toda su vida. Así lo daba a conocer a través de su cuenta de Twitter, donde el joven explicaba que vio por última vez tras bajarse del tren en la línea C-4 del Cercanías de Sevilla.

Entre otras cosas, el psicólogo ha reconocido que la mochila contaba con sus audífonos y su tesis doctoral en la que llevaba más de dos años de trabajo. Por esa misma razón, y con el objetivo de dar con ella cuanto antes, Sarrias ha pedido la ayuda de las redes sociales para dar con una mochila en la que lleva gran parte de su vida, tal y como lamenta a través de las redes sociales.

En busca de la mochila perdida

Esta es la maleta que estoy buscando desde ayer con mis audífonos y mi tesis, entre otras cosas. Cercanía C-4 sobre 19.25h. Mil gracias por la difusión, de verdad de corazón.@RadioSevilla @rtve @CafeoleRadiole @COPESevilla @diariosevilla pic.twitter.com/xgEXSznwKS — Esteban Sarrias (@Millasarrias) October 1, 2019

Con el objetivo de facilitar la búsqueda, el psicólogo ha compartido una imagen de la mochila en cuestión: "Si alguien la ha visto y la tiene por favor que la devuelva a cualquier estación de forma anónima, solo quiero recuperar mi trabajo". Se trata de una mochila negra, de la marca American Tourister, en la que guarda distintos objetos entre los que destacan los audífonos y la tesis.

Después de que la historia se hiciera viral, muchas fueron las personas que le recomendaron que se comunicara con Objetos Perdidos de Cercanías Sevilla. Esta mañana, Renfe se ponía en contacto con el joven y le ofrecía un enlace directo para que contactara con ellos: "Los objetos perdidos se conservarán por Renfe Operadora de quince días a dos meses".

Las redes sociales se vuelcan para dar con la mochila

Desde que hiciera este llamamiento a través de las redes sociales, la publicación ha registrado más de 12.000 retuits y 3.000 'Me Gusta' de usuarios que han difundido la historia en su cuenta de Twitter con el objetivo de dar con la mochila. Sin embargo, al menos por el momento, todavía no ha aparecido. Por esa misma razón, si te has encontrado con una mochila de estas características, devuélvela en cualquier estación.

También puedes contactar con él a través de su cuenta de Twitter. No obstante, y teniendo en cuenta la cantidad de mensajes que está recibiendo durante las últimas horas, parece más sencillo informar a Cercanías del hallazgo. Gracias a ello, Sarrias podrá volver a contar con una mochila muy importante para él. La mochila de "toda una vida".