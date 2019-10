Los padres responsables de las borracheras

Lo de ser los terceros en ese triste, penoso, lamentable e inquietante ranking es lo de menos. Lo verdaderamente dramático – y les repito los datos – es que tres de cada cuatro jóvenes valencianos de entre 14 y 18 años bebe con frecuencia y que casi el 25 por ciento de ellos ha protagonizado una borrachera en el último mes.

En esto, si como padres quieren eludir su propia responsabilidad, pueden intentar traspasarla a profesores, policías o políticos pero, ustedes y yo, sabemos que eso es injusto.

Estamos ante una lacra social en que todos tienen que implicarse pero los padres deben liderarla en primera persona dando ejemplo, estando muy encima y no excusándose con el clásico “todos lo hemos hecho antes y ahora todos lo hacen”. No se me ocurre otra solución más efectiva.