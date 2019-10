Denuncian ante la Comisión Europea la ampliación norte del Puerto de València

La Comissió Ciutat-Port, que agrupa a varios colectivos y asociaciones ciudadanas, por la sostenibilidad (Ecologistas en Acción, Acció Ecologista Agró, Per L'Horta, El Litoral per al Poble, València per l'Aire o l'Associació de Veïnes de Natzaret), ha denunciado ante la Comisión Europea la ampliación norte del puerto. David Hammerstein, portavoz del colectivo, explica que la denuncia incluye una pregunta de la eurodiputada Margrete Auken que en su día denunció la Ley Urbanística Valenciana.

A juicio de este colectivo el proyecto de ampliación portuaria se basa en una declaración de impacto ambiental demasiado antigua que no tiene en cuenta lo más importante: los daños colaterales del acceso norte, del dragado de playas, en l'Albufera... Y que además parte de un planteamiento obsoleto. Afirma Hammerstein que hasta el eurodiputado popular González Pons coincide: el objetivo económico a día de hoy debe ser el "movimiento de datos no de contenedores".

En su pregunta, la eurodiputada pone en conocimiento de la Comisión Europea que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia ha licitado la obra para la construcción y explotación de una terminal marítima de contenedores en la ampliación norte del Puerto de Valencia.

Asegura que esa actuación carece de una Evaluación Ambiental Estratégica, "a pesar de estar las obras estrechamente relacionadas con grandes afecciones de emisiones contaminantes, extracciones fondos marinos, nuevas infraestructuras viarias y una alteración de la dinámica litoral que daña el Parque Natural de la Albufera".

Asimismo, señala que la Declaración de Impacto Ambiental de esta obra, que data del año 2007, "evaluó un proyecto sustancialmente diferente y más pequeño del actual en dimensiones y afecciones tanto en las obras en si como en las actividades portuarias proyectadas".

También destaca que el proyecto detallado de ampliación no está disponible para el estudio de instituciones locales y cívicas, lo que viola la Directiva 2003/4/CE de acceso a información ambiental, y pregunta "cómo plantea asegurar la Comisión el cumplimiento del derecho ambiental comunitario en este caso".

La plataforma "Ciutat-Port", creada para hacer frente a los planes de expansión del puerto de València, ha reclamado que se declarare "una moratoria sobre la ampliación del puerto, por lo menos hasta asegurar la legalidad comunitaria de las obras".

"No se puede seguir con la adjudicación de las obras con la actual situación de inseguridad jurídica creada por la obligación de llevar a cabo una evaluación ambiental estratégica como marca la legislación europea", han defendido.

"Ciutat-Port" ha destacado que además de ilegal, la propuesta de ampliación es "escandalosamente contradictoria con la reciente declaración de emergencia climática por parte de la Generalitat y el Ayuntamiento, apostando por un modelo desarrollista de ciudad anacrónico, contaminante e insalubre".