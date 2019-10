Las distancias están en las formas, no en el fondo

Mano tendida y voluntad de diálogo en la hora y media de reunión con la que el presidente de la junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha abierto la ronda de contactos con los partidos políticas que tienen representación parlamentaria.

En el caso del PSOE, sobre la mesa se han puesto los temas de siempre: la financiación autonómica, la ordenación del territorio o el reto demográfico, con la petición del socialista Luis Tudanca para que el presidente de la junta “sea capaz de una vez de tomar la responsabilidad de empezar a gobernar Castilla y León” y sobre todo “cumplir los acuerdos firmados”.

De ahí que Luis Tudanca haya lamentado la utilización política de la financiación autonómica o el incumplimiento en el restablecimiento de las 35 horas para los empleados públicos.

En ello ha coincidido el consejero de la presidencia Ángel Ibáñez asegurando que “estamos de acuerdo en el fondo pero no en la forma” y ha reiterado que “hay una voluntad irrenunciable” del presidente de la Junta para que se restablezca esa jornada laboral, “pero no ahora porque no se dan las condiciones económicas”.

Y es que este 1 de octubre los empleados públicos de la junta han vuelto a la jornada laboral de 37 horas y media semanales.