Capitalidad... descafeinada

Ninguno de los grupos municipales del Ayuntamiento de Valladolid, ni el partido Popular de Castilla y León, ni el presidente del Gobierno autonómico.. nadie en la comunidad respaldaba la moción del PP de Valladolid sobre la capitalidad de la comunidad, y quizás por eso han aceptado un texto un tanto descafeinado. José Antonio de Santiago Juárez ha rehecho un nuevo texto a lo largo del debate del Pleno municipal al alimón con una enmienda socialista. El portavoz popular, eso sí, ha conseguido colar el término capitalidad... aunque ya no se pide modificar el Estatuto. El texto final de la moción, aprobada por populares y socialistas, ha quedado de la siguiente manera:

El Ayuntamiento de Valladolid insta a la Junta de Castilla y León a modificar algunos aspectos de las políticas territoriales que vienen aplicando desde los inicios de la Comunidad y que no han servido para superar localismos y provincianismos, ni para fomentar el sentimiento de pertenencia a la Comunidad, ni atender a las necesidades y demandas de Valladolid, como capital de Castilla y León, para contribuir al desarrollo de proyectos estratégicos de comunidad, con el objeto de mejorar el bienestar de los ciudadano de Castilla y León y avanzar en el sentimiento de pertenencia a la comunidad

Ese texto reconoce las políticas fallidas del Gobierno autonómico, al que José Antonio de Santiago Juárez perteneció durante doce años, y aunque ya no reclama la reforma del Estatuto de Autonomía, habla de Valladolid como capital de la comunidad. Poco antes, durante el debate, el popular reclamaba ese título para Valladolid porque, asegura, le vendría bien al resto de la comunidad, con avances en educación, el turismo o la economía... Y mientras, el resto de grupos se preguntaba por qué este debate ahora si no va a aportar nada y si de facto Valladolid tiene ya todas las sedes del gobierno autonómico. Javier García, de Vox, María Sánchez, de Toma la Palabra, y Martín Fernández, de Ciudadanos coincidieron en señalar que este debate no tiene sentido en la actualidad.