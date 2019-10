HELLEN AND SHANNA presentan "Tempo" este viernes 4 de Octubre en la viguesa sala RADAR Estudios

HELLEN AND SHANA se forman como un dúo en el año 2013 que desde A Guarda iniciaban su proyecto musical. Óscar Roal (guitarra acústica y voz) junto a Alberto Brandon (batería), con el folk como esencia musical autoeditan en el año 2015 tres singles titulados "Winter Cold", "Sun in my Holidays" y "Oh ! Christmas". Sin ponerse límites en la creación musical ni en la explotación de nuevos sonidos, se suman al proyecto Álex Penido (bajo y arreglos) y Carlos Souto (percusiones), reforzandose musicalmente su propuesta musical. En Noviembre de 2018 graban, mezclan y masterizan en los RADAR Estudios bajo la supervisión del productor Pablo Iglesias lo que serán las cuatro canciones que se incluyen en "Tempo", un disco que se edita en vinilo 10" color amarillo y que contiene a modo de Ep. las canciones: "Luminiscencia", "Saudades", "La Sexualité" y "I´m Waiting", interpretadas en: castellano, gallego, inglés y francés.

Este viernes 4 de Octubre´19 a partir de las 21 H., presentarán "Tempo" en directo en la Sala RADAR Estudios acompañados del cantautor neoyorkino ZACHARY CALE amigo de la banda que se encuentra en plena gira por España. Entradas anticipadas a 3 €uros en Honky Tonk Discos y Vaidhé en Vigo. En taquilla el precio será de 5 €uros.