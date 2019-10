El grito de la emergencia climática

Los jóvenes gritaron en las calles de Zaragoza y el mundo reclamando acciones contra la emergencia climática. Tienen razón. Les estamos robando el futuro. El clima y el planeta que están heredando no es el que nosotros recibimos. Hemos consumido bienes que no nos pertenecen, les pertenecían a ellos y a los hijos de sus hijos. Somos inquilinos de la tierra, no sus propietarios. Amigos y amigas con canas, ¿tiene sentido que nos preocupemos tanto por el nivel de inglés de nuestros hijos y tan poco por la herencia ambiental que les dejamos?

