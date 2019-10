Lazo: "Queremos reventar El Molinón"

Un futbolista con mucho talento y que muchos equipos de los grandes de la Segunda División soñaron con ficharlo el pasado verano.José Carlos Lazo, extremo del Almería de Pedro Emanuel, se vino al final al Almería y está encantado de la vida porque está maravillado con el ambiente que hay en la ciudad desde la llegada de Turki Al-Sheikh al nuevo proyecto rojiblanco.

El extremo de Sanlúcar de Barrameda se pasó este martes por la sala de conferencias después del entrenamiento en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, a puerta cerrada. Lazo tiene las cosas claras y es uno de esos futbolistas que responde las preguntas cortita y al pie porque sabe lo que dice en todo momento.

Sincero

La clasificación hay que mirarla cuando queden pocas jornadas para el final del curso en el fútbol de plata: “El primero puede perder con el último o el segundo le puede ganar a cualquiera en Segunda División, por lo que aquí no hay que mirar la clasificación, de momento, porque llevamos muy pocas jornadas esta temporada. La clasificación hay que mirarla cuando queden pocas jornadas para acabar la temporada. No debemos ni podemos confiarnos; hay que ir a Gijón al 200%, tanto los titulares como los suplentes. Todos tenemos que estar a tope para conseguir los tres puntos en El Molinón”, recuerda.

Solo le importa el Almería: “Al margen del estado en el que se encuentre el Sporting, nosotros debemos ir a por los tres puntos, ir a muerte con los cuchillos y mirar solo por nosotros para conseguir los tres puntos. Debemos reventar el Estadio porque eso nos dará un plus para el partido siguiente el domingo en La Coruña ante el Deportivo”, afirma el extremo.

Afición

Está encantado con el ambiente que hay en la ciudad: “Cuando vine la pasada temporada con el Lugo no había tanta afición en el Estadio y me sorprende toda la gente que viene para animarnos. Todo el mundo está unido y eso es un plus para el Almería”, dice el gaditano.

Turki Al-Sheikh

¿Le hubiera gustado ver al propietario del club rojiblanco el pasado domingo en el palco?: “Ese tema no es cosas mía; si quiere estar aquí, puede estar todos los partidos y la verdad es que no sabía que podría estar en el palco el domingo ante el Cádiz”, responde el extremo rojiblanco. Lazo espera, al igual que sus compañeros, conquistar los tres puntos en Gijón.