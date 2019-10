Programa de Mayores de Cruz Roja Cuenca: para seguir formando parte de la sociedad

En Hoy por Hoy Cuenca hemos celebrado este primero de octubre el Día Internacional de las Personas de Edad y hemos dado voz a las personas mayores mostrando su cara más vital y sobre todo sus ganas de seguir formando parte de la sociedad y de la vida. En este espacio de radio han participado Ana Cano, coordinadora del espacio mensual de radio de Cruz Roja en SER Cuenca; José Ángel Palacios, presidente de la Asamblea Local de Cuenca de esta ONG; Borja Gómez, técnico del Programa de Mayores; Cristina Navalón y Paula Crespo, participantes en ese programa, y Aurelia López, delegada de la Consejería de Bienestar Social en la provincia de Cuenca.

Las investigaciones realizadas anualmente por Cruz Roja sobre la vulnerabilidad social de las personas, nos muestran que uno de los principales retos que afrontan los mayores son la soledad y el aislamiento social. Uno de los compromisos adoptados en la Asamblea General de 2019 fue el de contribuir a romper el aislamiento y la soledad de las personas en situación de vulnerabilidad. Este acto y el resto de actividad en la que trabajamos a lo largo del año es reflejo del mismo.

Cruz Roja ha celebrado este martes un acto público con el que “hemos querido, en primer lugar, crear un espacio en el celebrar esta fecha con los conquenses”, explica José Ángel Palacios.

Mayores en el acto celebrado por Cruz Roja. / Cruz Roja

Este no es el único acto que hará Cruz Roja en Cuenca para celebrar esta efeméride, desde el lunes 30 de septiembre hasta el próximo 7 de octubre se estarán realizando hasta catorce actividades en nueve localidades de la provincia. “Estaremos presentes en Honrubia, Priego, Canalejas, San Clemente, Almonacid del Marquesado, Mota del cuervo, La Hinojosa, Tarancón y Cuenca organizando actividades carácter más físico como paseos saludables o gimnasia de sala, informativas como alimentación saludable, envejecimiento o afrontar situaciones de cierta dificultad”, ha contado Borja Gómez. “También realizaremos talleres formativos en Nuevas Tecnologías o habilidades sociales para conectar a las personas con las inquietudes y los medios de comunicación actuales y para favorecer sus relaciones personales. Y actividades más lúdicas como los juegos populares o yincanas. Con este programa intentamos cubrir las principales necesidades que hemos detectado entre personas de edad”, añade Gómez.

¿Y cómo se trabaja desde Cruz Roja en ese objetivo de reducir la soledad y aislamiento social involuntario de las personas mayores? “Trabajamos en varias líneas. La primera, ayudando a reactivar la red social de los mayores y dando atención complementaria en domicilio, bien en tareas más básicas o cuestiones más complejas como es el caso de funciones cognitivas deterioradas. Aquí también contamos con un programa especial a las cuidadoras y cuidadores que llamamos de respiro, por el que se sustituye por unas horas a la persona en su labor de cuidado con un voluntario de la entidad para que esta pueda realizar actividades que le permitan desconectar y autocuidarse: ir al teatro, visitas a museos o al patrimonio histórico o cultural. Todas esas actividades están subvencionadas por el IRPF autonómico”, explica el responsable del programa de Mayores de Cruz Roja.

“En segundo lugar, contamos con una campaña, subvencionada por el IRFP estatal, que conciencia y promociona en el trato adecuado y protección del maltrato al mayor. Y, por último, contamos con un proyecto de envejecimiento activo, subvencionado por la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por el que se realizan actividades. Tenemos que decir que, en los últimos años, son cada vez más las personas que se suman”, explica Gómez.

Con esta labor Cruz Roja está consiguiendo que al año más de 1.400 personas de edad de la provincia se sientan valiosas y que sean necesarias. “Algo que no sería posible sin el apoyo de las instituciones, pero también sin el excelente equipo de profesionales que trabajan con las personas de edad y a 70 voluntarios que colaboran en toda la provincia”, apunta Palacios. “Tenemos que trabajar desde las administraciones, los agentes sociales, el Tercer Sector y la sociedad en general, para cambiar un modelo social que no está dejando cabida a las personas de edad. Y hemos de hacerlo, primero, por humanidad y, segundo, por todo lo bueno que tienen por aportar. Tenemos que configurar, como dicen los expertos, una sociedad que cuida, no que aparca a sus mayores”.