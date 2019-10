Manuel Perdomo lamenta la política "basada en un ajuste de cuentas permanente"

El director de la Escuela de Arte Pancho Lasso, Manuel Perdomo, se ha pronunciado sobre la polémica surgida a raíz de la propuesta del Cabildo de retirar la obra de Jason deCaires del entorno del MIAC-Castillo de San José. El Cabildo justifica su decisión en la intención de garantizar "la integridad de la obra de César Manrique". Para Perdomo "entrar en conflicto sobre la obra de Manrique y la obra de este autor me parece que es meter carnaza que no va a clarificar nada, no se trata tanto de ajustar las cuentas, sino de intentar resolver, si es que hay que resolver algo", expiica el director de la Escuela de Arte de Lanzarote. Perdomo considera que el foco de la polémica no debe ponerse en la obra de deCaires y su correspondencia o no con el mensaje de la obra de Manrique, sino con el hecho de que el Castillo de San José es un Bien de Interés Cultural (BIC).

"El castillo es un Bien de Interés Cultural (BIC) y debería tener una serie de metros alrededor del bien para su comprensión. El asunto no es tanto la integridad de la obra de Manrique como están planteando, si las esculturas afectan a la integridad de la obra de Manrique o no", explica Perdomo. "El tema es el castillo, el Cabildo debería haber recabado un informe sobre si esa intervención artística comprometía el reconocimiento del BIC, el nuevo equipo de gobierno debe interrogarse sobre ese aspecto en este momento", añade. "Si el Cabildo cree que lo debe reconsiderar debería explicarlo con claridad, entrar en conflicto con la obra de Manrique y la obra de este autor me parece que es meter carnaza que no va a clarificar nada, no se trata tanto de ajustarnos cuentas sino de resolver, si es que hay que resolver algo, planteándolo desde esa perspectiva", concluye el ex inspector de Patrimonio del Cabildo de Lanzarote y director de la Escuela de Arte Pancho Lasso, Manuel Perdomo.