Cómo proteger tu WhatsApp para que no te espíen

Esta semana Iván González del despacho de abogados Privacidad Global nos habla sobre las medidas que debemos adoptar para que nadie pueda mirar nuestros mensajes de WhatsApp. Uno de los principales consejos es que no nos hagamos fotos haciendo la señal de "Victoria" a menos de un metro y medio, ya que se puede extraer la huella y desbloquear nuestro teléfono. También es útil cambiar el "pin" de vez en cuando, no conectarnos a wifis no conocidas y cuando carguemos el teléfono fuera de casa lo haremos mientras esté apagado. Ya puedes escucharlo.

