Casimiro: "Las victorias deben ser consecuencia del buen trabajo"

El entrenador del Unicaja no considera tan determinante lograr victorias como hacer un buen trabajo, que traerá los triunfos. El equipo malagueño ha empezado con dos derrotas seguidas en la ACB y ahora se prepara para el debú en la Eurocup el miércoles contra el Buducnost en el Martín Carpena (20:45 h). "Nuestra intención es seguir construyendo el equipo y hacer mejor las cosas, el rebote, el ataque, ocupar mejor los espacios, pasarnos la pelota...", dijo el técnico en la previa del encuentro.

Casimiro no colocó la victoria en el número uno de las preferencias. "Las victorias deben ser consecuencia del buen trabajo, a partir de ahí llegarán. Es evidente que en el deporte profesional se es resultadista, pero no nos puede desviar del camino". El manchego también se refirió a la inquietud que existe en el entorno del Unicaja por la falta de victorias. "Son cosas vuestras [a la prensa]. Ya me lo transmitisteis en la pretemporada del año pasado. Luego empezamos bien y la percepción fue diferente. Ahora es normal que nuestro público tenga ganas de que le demos una alegría. Nosotros como profesionales nos tenemos que centrar en hacer el trabajo bien. No tenemos más que ocuparnos de ese trabajo, de tener todos la misma idea, de desarrollar los entrenamientos y ponerlo en práctica. Esa debe ser nuestra máxima preocupación. La corriente de opinión la única forma de que vaya en nuestro sentido será hacer buen trabajo. No nos olvidemos que viene del trabajo. Estamos en deporte profesional y el resultadismo está ahí. Podíamos haber jugado como hemos jugado y ganar y sería otra historia, claro. No ha sido así. Tenemos que seguir trabajando, centrados sin que nada nos desvíe, para conseguirlo cuanto antes posible. Es fundamental ganar, la clave es cómo debemos llegar a esa victoria".

Sobre el Buducnost, primer rival en la eurocup, Casimiro dijo lo siguiente. "Es un equipo también en construcción, mantiene jugadores del año anterior con muy buena proyección y de calidad. Ha sumado buenos jugadores que conocemos de la ACB, pero me quedaría con los que no conocemos. Bamforth puede ser referente, pero sin olvidar a IIic, Nikolic o Hassan Martin. Es un equipo con mucha movilidad, que tácticamente nos viene bien para seguir trabajando nuestras reglas, nuestros conocimientos de la defensa que queremos hacer para ser sólidos en defensa y en el rebote".