El pacto de gobierno de la Diputación podría peligrar por el fracaso de coalición de PP y PPSO para las generales

El Presidente de la PPSO, José Antonio de Miguel, asegura que el único escollo para pactar una coalición con el PP de cara a las elecciones generales ha sido la alcaldía de El Burgo de Osma. “El Ayuntamiento de El Burgo de Osma no lo quieren soltar ni a bien ni a mal”, asegura de Miguel responsabilizando a la Presidenta del Pp de Soria, Yolanda de Gregorio, del empeño en mantener dicha alcaldía.

El Secretario del Pp en Soria, Jesús Peregrina, advierte que hay muchas más cuestiones que han impedido un pacto, no sólo la alcaldía de El Burgo de Osma. Peregrina advierte que hubiera sido una coalición que no aglutinaba a toda la derecha “pero en el momento que no se puede conseguir un España Suma con todos los partidos no lo veíamos procedente”.

Sobre el riesgo de que esta falta de acuerdo repercuta en la estabilidad de gobierno en la Diputación de Soria, Peregrina asegura que el pacto se mantendrá durante toda la legislatura porque “tiene que continuar funcionando como se está funcionando”. José Antonio de Miguel se ha mostrado esquivo a la hora de pronunciarse sobre la posibilidad de apoyar una moción de censura en la diputación promovida por el PSOE. “A ver qué resultado saca la Presidenta del PP”, ha señalado el presidente de la PPSO con la intención de valorar el futuro una vez pasen las elecciones generales.

A seis días del final del plazo para presentar las candidaturas a las elecciones generales, vamos conociendo las listas de algunos partidos. C,s no ha entrado ni siquiera a negociar un posible pacto con el PP. Ayer se confirmó que será Rodrigo García Lesmes el cabeza de lista al Congreso por Soria. Sustituirá al vicepresidente de la Diputación Provincial soriana, Saturnino de Gregorio.

En cuanto al PSOE son exactamente las mismas listas que en los últimos comicios. No ha habido ningún cambio. El número uno al Congreso es Javier Antón y la dos, Rosa Romero. En cuanto al Senado que recordemos son listas abiertas, se mantienen candidatos y orden: Jesús Manuel Alonso, Pilar delgado y Carlos Lafuente. Javier muñoz confía en mantener o mejorar los resultados históricos del pasado 28 de abril

El pasado mes de abril el PSOE arrebató un senador al PP. Muñoz confía en conseguir ahora tres escaños en la Cámara Alta. En los pasados comicios los electores de Ágreda y la comarca del Moncayo votaron masivamente a Jesús Manuel Alonso, el alcalde agredeño, dejando fuera a los otros dos candidatos al Senado. “Decirle a todo los ciudadanos que cuando pongan la cruz lo pongan en las tres casillas”, ha pedido Muñoz.

Muñoz ha sido muy crítico con el PP y la PPSO. Considera que las negociaciones que finalmente no han fructificado para presentarse como España suma han sido “un esperpento” como lo fue el pacto para gobernar la Diputación. El socialista considera que lo único que preocupa a los dos partidos es repartirse el poder porque “no tienen proyecto para la provincia, solo buscan sillones como ayer quedó demostrado”.