La veleta podría cambiar de dirección

El rumbo de la Diputación Provincial podría cambiar de dirección en los próximos meses, más en concreto después de las elecciones generales del 10 de noviembre. PP y PPSO no se aguantan más, y lo que no queda bien atado en un principio se convierte en un monstruo con el paso del tiempo, en referencia al pacto de los Populares y Socialistas en el ayuntamiento de El Burgo de Osma que le dio la alcaldía a Miguel Cobo y le quitó el sillón a Antonio Pardo.

Ayer se produjo un punto de inflexión y se vio claramente las intenciones de unos y de otros, si es que para algunos no estaban claras. Ayer se rompieron las negociaciones entre el PP y la PPSO, desde el punto de vista teatrero 10 minutos antes de que se cerrar el plazo para inscribirse en las listas de cara a las elecciones generales y donde, en principio, iban a concurrir bajo la marca España Suma. La condición de la PPSO de devolver a Antonio Pardo la alcaldía que ganó el 26 de mayo y apartar a Miguel Cobo y Martín Navas en El Burgo de Osma no fue aceptada por el Partido Popular, por lo que no se produjo acuerdo a nivel provincial. Un distanciamiento que, aunque José Antonio de Miguel dice que ayer se le quedó “cara de tonto” cuando el PP no acudió a la firma, claramente ya sabía que el PP no iba a aceptar la reversión de la coyuntura burgense; no lo ha hecho todavía, no tienen intención de hacerlo, y no lo hará más que por la fuerza.

El pacto a tres bandas en la Diputación queda tocado de esta manera porque una de las cláusulas era ésta, la de revertir la situación en el ayuntamiento de El Burgo y ceder la alcaldía a Pardo, pero el PP ha dicho públicamente que no está por la labor. ¿Significa esto que el PSOE puede sacar adelante una moción de censura con el apoyo de la PPSO, darle la alcaldía de Antonio Pardo en El Burgo de Osma y gobernar Luis Rey la Diputación con un daño colateral de nombre Martín Navas? ¿Qué ocurriría con los 100.000 euros de responsabilidad que firmaron en el pacto? ¿Supondría ruptura de la PPSO o incumplimiento del PP? ¿Los pagaría el PSOE a cuatro años? La cosa se pone interesante.