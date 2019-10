Ledaña estrena su Vivienda de Mayores

La localidad de Ledaña cuenta desde hoy con su primera Vivienda de Mayores, una realidad que, precisamente y tal como señalaba la alcaldesa del municipio, Clara Plaza, se ha materializado precisamente en el Día Internacional dedicado a las personas de más edad. Este ha sido un proyecto muy deseado y trabajado desde el Ayuntamiento de la localidad. Como explicaba la también diputada provincial, “el anterior gobierno socialista paralizó la construcción de la Vivienda de Mayores y en 2015, cuando el Partido Popular se hizo cargo del Ayuntamiento, consideramos una prioridad impulsar y terminar este recurso tan importante para Ledaña”, explicaba Plaza. “No fue una tarea fácil puesto que faltaba mucho por realizar y no había suficiente dinero. Pero poco a poco desde la legislatura anterior y gracias a la ilusión y el esfuerzo del equipo de Gobierno hemos podido finalizar la obra y dotarla de equipamiento”, relataba.

Para la alcaldesa de esta puesta en marcha de la Vivienda de Mayores se derivan dos consecuencias que la hacen particularmente feliz. Por un lado, que este proyecto permita, “que los residentes, nuestras personas mayores no tengan que salir de Ledaña. Muchos de ellos se sienten solos porque sus hijos no pueden atenderlas o no están aquí en el pueblo y en esta vivienda tienen un lugar donde vivir y convivir con otras personas de su misma edad, donde estar atendidos. Esto contribuye a seguir manteniendo a la gente en nuestro pueblo a luchar contra la terrible despoblación. El objetivo es que estas personas lleven una vida autónoma, con apoyo y evitando la soledad y el desarraigo” y señalaba un momento especialmente emotivo, “cuando estaban llegando a la vivienda y estábamos recibiéndoles, como los abuelos buscaban sus habitaciones y estaban ubicándose en lo que será su nuevo hogar”. Otra de los beneficios que se derivan de la apertura de este recurso asistencial es la creación de puestos de trabajo, en concreto, y de manera directa, tres empleos, “tres chicas, tres auxiliares que van a trabajar atendiendo a nuestros mayores y estoy segura de que lo harán estupendamente”, apuntaba Clara Plaza.

Hasta el momento, la localidad de Ledaña no contaba con una Vivienda de Mayores. Ante esta carencia, el actual equipo de Gobierno ha priorizado la construcción de este servicio que evita que las personas de avanzada edad de Ledaña o bien tengan que vivir solos en sus casas hasta que su salud se lo permita, o bien tengan que irse a vivir con familiares o a residencias de otras localidades como Iniesta, Madrigueras, Tarazona, Mahora o las propias Cuenca o Albacete.