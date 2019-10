Ramis: "El césped no mejora, habrá que solicitar el libro de reclamaciones"

Tras el empate sin goles entre el Albacete y el Racing de Santander, el entrenador del equipo local señalaba en rueda de prensa que "el césped no mejora, yo no sé sobre jardinaría pero el césped no mejora y está incómodo, habrá que solicitar el libro de reclamaciones a la empresa porque el campo está realmente mal y si se ha cambiado hace unos meses debería estar en mejores condiciones". El Albacete decidió cambiar el césped del Carlos Belmonte este pasado verano y durante estos meses se ha cuidado mucho, y por ello, el equipo manchego no ha disputado ningún partido de pretemporada en su estadio.

En la misma sintonía se mostraba el capitán del Albacete, Álvaro Arroyo al destacar que "el césped no está bien, es peligroso porque se levanta constantemente y entorpece el juego, o se arregla o un día va a pasar algo porque se levanta mucho, hay que solucionar cuanto antes el problema".

Mismos puntos que la temporada pasada

Tras su empate ante el Racing de Santander, el Albacete suma 13 puntos en 9 jornadas, exactamente la misma puntuación que la temporada pasada a estas alturas. Mañana por la tarde, el equipo manchego se marchará a Alcorcón para enfrentarse el domingo al equipo alfarero.