La Policía Real de Gibraltar llama a la moderación tras la muerte de Alfredo Morodo

La Policía Real de Gibraltar ha hecho un llamamiento a la "moderación" y a evitar los "intercambios hostiles" en las redes sociales ante los incidentes que se produjeron en la madrugada del pasado lunes en La Línea tras la muerte del supuesto contrabandista linense, Alfredo Morodo, durante una actuación del Servicio de Aduanas gibraltareño.

Morodo Gutiérrez, de 42 años, fue detenido por primera vez en mayo de 2018 en una operación de la Guardia Civil contra una de las redes de narcotráfico que operaba en el Campo de Gibraltar, según fuentes policiales.

En aquella ocasión fue arrestado junto a otras dieciséis personas supuestamente vinculadas a esta red, dentro de una operación en la que fueron intervenidas 1.734 kilos de hachís y cinco embarcaciones. Posteriormente fue detenido otras dos veces, en marzo y mayo de este año.

En una nota difundida en sus perfiles en las redes sociales, la Policía gibraltareña ha explicado que es "consciente de las preocupaciones expresadas por la comunidad" derivadas de los "comentarios y vídeos publicados en las redes sociales" y de los "disturbios" que tuvieron lugar en La Línea.

El comunicado aclara que no han recibido ninguna denuncia por parte de residentes en Gibraltar o vehículos que hayan sido atacados en España, aunque recomiendan a los ciudadanos usar "el sentido común y evitar áreas o situaciones que puedan dar lugar a confrontaciones". Del mismo modo, instan a no "especular sobre hechos que aún no se han determinado".

La Policía gibraltareña confía en que "la gran mayoría" de los vecinos de los dos lados de la frontera "no compartan algunos de los sentimientos e intenciones antagónicas expresadas en las redes sociales".

Por todo ello, aconsejan "moderación" e instan a "no caer en la trampa de participar en intercambios hostiles en las redes sociales" que "sólo sirven para aumentar aún más" esos "sentimientos" de animadversión.