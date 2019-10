Este mes de octubre se estrenan, en total, trece nuevas series con las cuales entretener nuestros días y nuestras noches, ya sea en pequeños sorbos o con grandes atracones.

Es curioso cómo las series se han asentado en nuestro tiempo de ocio y cómo con ellas han llegado las grandes “plataformas” audiovisuales. Tanto es así que ya se ha convertido en una pregunta común interrogar a amigos y conocidos para saber si son de Netflix, Movistar o HBO como si cada uno de estos nombres fuera un equipo de fútbol del cual somos fan o un nuevo club social al cual pertenecer para tener algo sobre lo que hablar en reuniones y eventos.

Y digo que es curioso cómo estas “plataformas” han llegado a nuestras vidas por la facilidad con la cual hemos aceptado pagar por ver una serie. Hasta hace poco las televisiones en abierto ofrecían sus servicios de manera gratuita, costeando sus gastos básicamente a través de la publicidad. Ahora la publicidad ha saltado por la ventana porque es la audiencia la que soporta el gasto a través de las suscripciones a las nuevas “plataformas”.

Pues bien, la pregunta que me hago es la siguiente: ¿aguantará la lectura, que requiere sosiego y tiempos largos, el envite de estas nuevas prácticas de consumo inmediato?¿Abandonaremos los libros por las series, nosotros que ya somos un país escasamente lector en comparación con nuestros vecinos europeos? Espero sinceramente que no sea así y que las series y los libros puedan convivir durante mucho tiempo porque de lo contrario el país no solo será más ignorante sino que, a la larga, será más pobre. Ya sabes: no abandones la lectura, ella nunca te abandonaría a ti.