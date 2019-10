Aranda espera mejoras sanitarias con los nuevos gestores

La Coordinadora por la Sanidad tiene puestas sus esperanzas en que la situación en este ámbito mejore en la Ribera del Duero con la gestión de los nuevos responsables de SACyL. Una representación de este colectivo se reunía el pasado lunes con la consejera para trasmitirle su preocupación por las carencias de personal del hospital Santos Reyes y los problemas que aquejan también a la Atención Primaria. Le hablaron a Verónica Casado de los médicos que faltan en siete especialidades, lo que supone una merma de casi el 10% de profesionales en general y en muchos servicios del 50%, como es el caso de Cardiología y Oncología. La coordinadora considera que no se puede “seguir en precario, lo que hace que el hospital no sea atractivo para ningún especialista”. Destacan que el Santos Reyes cuenta con “un grupo humano con una gran profesionalidad, pero al que se le ha pedido un esfuerzo grandísimo para que esto siga funcionando”. Por eso, le pidieron a la consejera que acabe con las desigualdades territoriales que existen, que permiten que en los centros de las capitales de provincia se contraten especialistas por encima de plantilla, mientras en los comarcales hay déficit de profesionales. “Mientras no están cubiertas las plazas en los hospitales comarcales, no es de recibo que en todos los hospitales provinciales de toda la comunidad de Castilla y León tengan contratados especialistas por encima plantilla, porque ahora mismo en Aranda esos especialistas son imprescindibles; nos estamos jugando a la salud de los arandinos y de toda la comarca de influencia del hospital de Los Santos Reyes”, denuncia Sofía Plaza.

La coordinadora, que ha pedido también una reunión al nuevo gerente del HUBU, le manifestó a la consejera sobre todo su inquietud por la situación en los departamentos de Oncología y Ginecología. Respecto a este último, temen que la intención de SACyL sea centralizarlo en Burgos, lo que considera que sería un error, que provocaría la caída en cadena de otros servicios que están vinculados y con ello en la práctica el desmantelamiento del concepto que hay actualmente del hospital comarcal. En este aspecto, Verónica Casado tuvo una respuesta tranquilizadora, desmintiendo que esto forme parte de sus planes. “En todo momento dijo que esa no era la situación y que ella tenía clarísimo que los hospitales comarcales tienen un papel muy importante”, comenta Plaza.

La coordinadora espera que entre en vigor el Decreto de Movilidad Forzosa, que podría servir como una solución provisional al problema de carencias de personal, mientras se barajan otras medidas más a largo plazo, como la posibilidad de convocar plazas específicas para hospitales comarcales, ofreciendo incentivos y méritos a los que las ocupen de cara a un posterior concurso de traslados.