Todo listo para la I Feria Cinegética Ocio y Naturaleza de San Clemente

Su inauguración será este viernes a partir de las 5 de la tarde y Fernando Morales Concejal de Promoción Turística del municipio ha presentado ante Radio Azul todas las actividades que ofrecerá esta feria, que está dirigida a todos los públicos amantes de la naturaleza y el mundo rural.

No se trata de una feria al uso, ya que no solo contará con stands, aunque también los habrá, 40 concretamente, si no que se realizarán diferentes actividades por diferentes puntos de San Clemente, como exhibiciones caninas, de cetrería, tiro al plato, tiro con arco e incluso talleres de manualidades para los más pequeños.