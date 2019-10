El Ciudad de Ponferrada busca su primera victoria

Hablar a estas alturas de partidos “clave” resulta prematuro cuando queda toda la liga por delante, pero bien es cierto que CB Marbella es de los equipos que parten como rivales directos por la permanencia. Por otro lado, un triunfo daría tranquilidad ante un calendario complicado que espera en las próximas jornadas al equipo berciano.

No va a ser sencillo porque estamos hablando del desplazamiento más largo de la primera fase, mil kilómetros. Los malagueños han conseguido una inyección de moral este fin de semana al mostrarse competitivos y estar muy cerca de conseguir el triunfo en Gijón.

Y, por otro lado, estamos hablando de un duelo que nos retrotrae inevitablemente al pasado 18 de mayo en Bembibre, cuando Ciudad de Ponferrada logró el ascenso a LEB Plata precisamente ante este equipo y con un gran ambiente en el “Bembibre Arena”. Sin duda la “vendetta” deportiva será otro de los alicientes que tendrá CB Marbella para sacar adelante el partido.

UN EQUIPO SOSTENIDO EN JUGADORES CON EXPERIENCIA

Estamos hablando de un club que no ha tenido un verano tranquilo ya que en principio la planificación estaba siendo para jugar en Liga EBA, aunque la existencia de vacantes animó al equipo “blanco” a solicitar una plaza en LEB Plata que le fue concedida, al igual que otros conjuntos que estuvieron en El Bierzo y ahora están en el grupo “este” como Benicarló o el filial de Gran Canaria.

Antes de ese momento el entrenador que estuvo las últimas temporadas, Francis Tomé, renunció y su sustituto es un técnico habitual de equipos malagueños como Javier Florido. Desde la confirmación de la plaza pocas renovaciones se produjeron en Marbella, aunque la más destacada sin duda es la de Bruno Diatta, conocido por sus actuaciones en la fase de ascenso, siendo todo un seguro en la pintura, donde puede hacer mucho daño. Con él también renovaron jugadores con menos minutos como Trujillo o Adrián Mayor.

Aparte de Diatta, otros tres jugadores están teniendo bastantes más minutos que el resto de la plantilla, aportando una necesaria experiencia que les da un salto de calidad. En el base está Adrián Fuentes, que a sus 32 años tiene una larguísima trayectoria en equipos de LEB Oro y Plata y que viene de anotar 21 puntos en Gijón. En el exterior destaca el americano Taylor Cameron, quien conoce la competición después de estar dos temporadas en CB Morón, y en la pintura acompañando a Diatta encontramos al malagueño Alejandro Navajas, quien también atesora una amplia experiencia en equipos de LEB Oro y Plata, y que en los últimos años jugó en Francia e Inglaterra (en Worcester Wolves, donde estuvo de entrenador el ex de Ciudad de Ponferrada, Iván Cuesta).

En el resto de la plantilla se ha apostado por jugadores con experiencia en Liga EBA como los aleros Pablo Ibáñez y Billy McDonald o el ala-pívot Willie Williams. Todo ello para suplir el importante contratiempo de la baja de un Juanpe Jiménez que ha vuelto a recaer de su lesión de gravedad y que ya le privó de estar en la fase de ascenso de Ponferrada.

JOEL ES DUDA PARA EL PARTIDO DEL MIÉRCOLES QUE SE CONFIRMA QUE SE DISPUTARÁ EN BENAHAVÍS

Después del encuentro contra Zornotza la plantilla de Cat&Rest Intragas-Clima CDP entrenó este lunes en doble sesión de mañana y tarde. El mayor contratiempo llega después de que Joel Tshilumbu se lastimase en su tobillo, lo que hace que sea duda hasta última hora para el partido de este miércoles, aunque formaba parte de la expedición berciana.

Finalmente, el partido se disputará donde estaba fijado y que es en el pabellón municipal de Benahavís, situado a unos 20 kilómetros de Marbella, toda vez que el recinto habitual del “Antonio Serrano Lima” no está disponible para disputar partidos. En las últimas horas el club solicitó cambiar el partido a otra cancha de Marbella como es el polideportivo “Carlos Cabezas”, algo que fue aceptado por Ciudad de Ponferrada pero no por la FEB al considerar que la pista no cumple con requisitos exigidos para LEB Plata, por tener pintadas más líneas de las permitidas.

Volviendo al partido en sí, el entrenador del Cat&Rest Intragas-Clima CDP, David Barrio, habla de la importancia del mismo por estar delante (a priori) un rival directo por la permanencia: “vienen de perder en la prórroga en Gijón haciendo un buen partido. Es otro recién ascendido como nosotros, por lo que se podría considerar a priori ‘de nuestra liga’. Es un desplazamiento largo que no va a ser fácil, pero es un partido que tenemos que ir a ganarlo porque nos enfrentamos dos equipos que tenemos por objetivo la permanencia. Estos encuentros ‘cuentan doble’ “