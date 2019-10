Rafa Martínez quería un año más pero no descarta que Bilbao le dé la oportunidad de que esta no sea su última temporada. El escolta de 'los hombres de negro' se ha sincerado en Play Basket Bizkaia y tiene claro que no ha venido a Bilbao a ser 'el mejor' ni a hacer números. El nuevo capitán confía en que RETAbet Bilbao Basket siga dando este nivel durante gran parte de la liga.

