"Desde niña me he visto como una artista más larga que una cantaora"

A Encarna Anillo, que se crio bailando lo que le echaran en los patios del barrio de Los Molineros de Cádiz, nunca le han gustado las ataduras. Pero reconoce que, a veces, se ha sentido amarrada. Cuando le han llamado cantaora. Cuando le han casi exigido que se centre en el flamenco. Cuando no han entendido que no se pueden poner candados al arte. De esa ansia de sentirse libre ha surgido Nací Canción, el espectáculo que lleva el 12 de octubre hasta el Teatro Falla de Cádiz.

Pregunta. ¿Qué representa este concierto en su carrera?

Respuesta. Este concierto lo sitúo en uno de los momentos más importantes de mi carrera, por mi madurez artística y personal. Se llama Nací canción gracias a una de las composiciones de Andrés Hernández Pituquete, que es director musical del concierto y del disco. Le da nombre porque me di cuenta de que realmente no estaba haciendo lo que quería hacer. Yo vengo del flamenco, amo el flamenco, soy cantaora a mucha honra. Pero yo me considero artista y músico. Yo no estaba haciendo lo que yo me visualizaba desde niña. Entonces yo me veía como una cantante en un escenario, sin ninguna limitación. En las tablas del Falla va a ser la primera vez donde yo me suba a sentirme como yo siempre me visualicé desde niña: como una artista mucho más larga que una cantaora solamente de flamenco.

P. Es decir, que el flamenco lo has sentido alguna vez como algo que te limitaba.

R. Sí, en una entrevista cuando estrené el espectáculo Las Puertas de Gades en Madrid pusieron una frase que llegué a decir: "siento que la silla de enea me tiene cogida por los tobillos". El flamenco es ortodoxo, es tradicional. Ese mundo es muy exigente y difícil. Es bonito y me ha llenado, pero el público no te da libertad ni dar un paso más allá. Si haces otra cosa, te dicen que has dejado de ser flamenco. Para mí, el flamenco es un sentimiento y me siento artista, y si hago este concierto no dejo de sentir haciendo una soleá. En Las Puertas de Gades estaba como justificándome, dando una de cal y una de arena, lo mismo hacía una milonga que una alegría. Quería acostumbrar al público a que dentro de mí hay otra vertiente, que es el canto.

P. ¿Y qué va a poder escucharse y verse en el Falla?

R. Es un proyecto muy bonito. Farruquito se estrena como productor musical y compositor. Es una faceta nueva más allá del Farruquito bailaor, sino como músico y compositor, haciendo balada y canciones. Además, hay composiciones también de Pituquete y versiones de temas muy conocidos.

P. Ha explicado que también es un homenaje a grandes autores

R. Sí, voy a interpretar temas de Manuel Alejandro, que para mí es un referente para los boleros. También voy a citar los valses peruanos de Félix Pasache, que es referente del folclore americano. Y luego todo es nuevo de Pituquete y Farruquito. Es decir, recordamos a autores importantes y ponemos es escena algo muy bueno y emocionante. Cuenta bien mi historia, los temas no están elegidos al azar. Son los pasos que he ido dando hasta llegar a este disco.

P. Y, además, viene con nuevo videoclip.

R. Si, y cada single que saquemos vendrá con vídeo y con la colaboración de artistas como las de Martirio, Estrella Morente o Pitingo. Vídeos hechos por un gran artista como Antonio Morenilla.

R. ¿Y quienes vendrán de invitados?

R. Farruquito irá como bailaor. Estará Miguel Poveda. Para mí es un gran encuentro, porque es amigo desde hace años. Nos reencontramos en el Concert Music y el Star Light, y me apetece que esté también en el escenario del Falla. También vendrán Jesús Bienvenido, Antonio Lizana y Raúl Rodríguez.

P. El otro día contaba la bailaora María Moreno que no le ha sido fácil llegar al Falla. ¿Le ha pasado lo mismo?



R. A mí no me ha costado llegar hasta el Falla porque el Ayuntamiento de Cádiz me ha abierto las puertas. Sería injusto decir otra cosa. A mí se me está escuchando en Cádiz. Creo que la dificultad es cuando un artista no es tan mediáticamente conocido y no es tan fácil llenar un teatro. La entiendo porque no es fácil llenar un teatro, por mucho que la gente en tu ciudad te quiera. Ésa es la realidad del artista.



P. Tras Cádiz, ¿por dónde irá?

R. Tenemos cosas en Málaga, Madrid e Israel.



P. ¿Qué supone América para usted?



R. América significa todo lo que soy hoy. Vengo creciendo en Latinoamérica. Mi nombre suena en Chile, Brasil, Argentina y se ve normal mi dualidad. En España es más complicado. Para mí, Latinoamérica es todo lo que soy hoy.