Así es la vida en el piso Erasmus más grande de Córdoba

¿Se imaginan compartir la cocina de su casa con otras 17 personas? "Tenemos un cuandrante donde apuntamos a quién le toca limpiar y todos tratamos de mantenerla recogida", nos ha explicado Aarón, uno de los 17 estudiantes Erasmus que conviven en esta peculiar Torre de Babel, en pleno centro de Córdoba. "Hay tres frigoríficos y todavía no nos hemos peleado" asegura este joven mejicano de Guanajuato que ya lleva un mes viviendo en Córdoba.

En esta vivienda, desde donde este miercoles hemos realizado en directo el programa Hoy por Hoy Córdoba, se habla inglés, alemán, húngaro, francés, noruego, polaco, turco y español con acento mejicano. Y se convive tratando de adaptar los horarios de cada país. Son poco más de las 12 del medio día y Tristán, estudiante alemán de Marquetin del Deporte, está almorzando mientras otro de sus compañeros apura su café, recien levantado.



El piso que comparte este variopinto grupo de jóvenes es tan grande que se podría hacer deporte en el pasillo. Cada uno de ellos paga entre 240 y 320 euros, en función de la calidad de su habitación. "Hay aire acondicionado en todas, pero en algunas no funciona", nos cuenta Thomas, un joven alemán que ejerce ya de profesor en Córdoba y que se ha quedado aquí por amor. El piso era una antigua residencia de ancianos y la estrella de la vivienda es la terraza donde aprovechan para tomar el sol y para celebrar alguna que otra fiesta. "Pero después de la ultima, en la que llegaron a juntarse una treintena de personas, decidimos que sería la última" nos ha confesado Aaron. Más bien lo decidieron los vecinos.

Pasillo del piso Erasmus / CADENA SER

Cocina del piso Erasmus / CADENA SER

Erasmus que se quedan

Fue precisamente en una fiesta Erasmus donde se conocieron, allá por 2001, Sara y Ciro dos jóvenes estudiantes italianos que, con el paso del tiempo, se han quedado vivir en Córdoba, donde ambos son ahora profesores de la Universidad de Córdoba. "Cuidado con lo que soñéis, porque yo soñé vivir aquí y a veces los sueños se cumplen" nos ha confesado Ciro que le dice a sus alumnos Erasmus al inicio de cada nuevo curso. Sara, por su parte no olvida el "shock climático" que sufrió en su primer verano en Córdoba. Ambos han echado raíces, tienen hijos y trabajo en UCO.

Erasmus Family

Terraza del piso Erasmus. / CADENA SER

El programa Erasmus, acrónimo del nombre oficial en inglés, European Region Action Scheme for the Mobility of University Students (Plan de Acción de la Comunidad Europea para la Movilidad de Estudiantes Universitarios) comenzó a funcionar en 1988. Aquel año eligieron nuestra ciudad solo 6 estudiantes extranjeros, y 5 cordobeses salieron fuera. Antonio Jesús Mendoza, profesor en el Colegio Nuestra Señora de la Merced, fue erasmus en 1996. Eligió París, "porque en aquella época se podía elegir destino". Su historia, que hemos escuchado en el programa, podría desembocar en una especie de "Erasmus familiar", como él explica, porque aún mantiene la amistad que hizo con cuatro o cinco compañeros de la universidad en París, y ahora baraja que sus hijos vayan a pasar una etapa de sus vidas a casa de sus amigos a Francia.

En la actualidad Córdoba acoge un total de 650 estudiantes Erasmus repartidos en las aulas de la UCO y de la Universidad Loyola. Ayudarlos en todo lo que puedan necesitar en su nueva vida en la ciudad es el objetivo, desde hace cuatro años, del colectivo Erasmus Family, cuyo tablón de anuncios virtual está en Facebook. "Nos preguntan de todo, desde dónde comprar alcohol barato a qué hacer si te echan del piso", nos ha contado Victor, uno de los administradores del grupo. Organizar viajes, como el último al Algarve, es otro de los atractivos de Erasmus Family, según el testimonio de Jesús.

Victor, Gloria Martínez, Rodrigo de la Torre, Jesús, Helen y José María Martín. / CADENA SER

Helen De Block es belga y lleva solo unas semanas en Córdoba. Ha decidido hacer un video blog de su experiencia Erasmus para mantener informados a sus amigos y familiares en su ciudad natal, cerca de Gante. Helen retrata en esas grabaciones cómo es la vida Erasmus en Córdoba: amistad, estudios, convivencia, viajes y también fiesta, por supuesto.

¿Se les pasa la mano en la universidad?

"Al final espabilan y acaban sacando buenas notas" asegura la profesora Gloria Martínez Cousinou, profesora del deparamento de Estudios Internacionales de la Universidad Loyola. Esta profesora, que compartió piso durante un año con otros cinco Erasmus en Córdoba, recuerda, además, que "los estudiantes están obligados a acudir al 70% de las clases como mínimo".

En el programa ha participado el grupo cordobés Niño Bravo, que han interpretado dos temas: Richter y Entre la mentira y la verdad.